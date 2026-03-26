Красный дом "прячется" в лесу: почему он выглядит по-разному с разных сторон

В чешском городке Еваны построили частный дом с ярко-красным фасадом, который резко контрастирует с сосновым лесом. Со стороны улицы он выглядит сдержанно и почти исчезает среди деревьев, но со стороны сада открывается в полном масштабе с видами на лес и пруды.

Как красный дом в Чехии вписали в лесной участок и рельеф?

Дом стоит среди других домов в сосновом лесу. Участок имеет южный склон, поэтому архитекторы не меняли рельеф, а использовали его как основу для формы здания, пишет whiteMAD.

На этом месте раньше стояла другая постройка, после которой осталась яма на четыре метра ниже, чем городская дорога. Из-за этого перепад высот интегрировали в новый объем, поэтому дом частично "вписан" в склон и повторяет его линию.

Красный дом в Чехии / Фото Матей Гакар

Со стороны дороги, которая проходит выше, он выглядит как небольшой одноэтажный домик. Другая картина открывается со стороны сада – здесь видно два уровня и большие стеклянные фасады с видом на лес. Объем сместили вглубь участка, чтобы освободить место для подъезда, а парковку вынесли на крышу, где обустроили входную террасу.

Чем отличается архитектура и вид красного дома в Чехии?

Форма дома ломаная и подчинена рельефу, поэтому он выглядит по-разному в зависимости от точки обзора. Это создает ощущение нескольких объемов в одном проекте, пишет Wallpaper.

Главный акцент – насыщенный красный цвет и металлические конструкции. На фоне зеленого леса это создает сильный контраст, что делает дом заметным и узнаваемым.

К слову, этот дом действительно считается самым необычным в городе, потому что в Еванах проживает всего 800 человек.

Дом организован на нескольких уровнях. У входа расположены входная зона и кабинет, ниже – гостиная, дальше – спальни, которые соединяет коридор с выходом в сад. Лестничная клетка объединяет все уровни и делит дом почти пополам.

Как выглядит красный дом изнутри / Фото Матей Гакар

Территорию вокруг не меняли: обустроили только террасу, а большие валуны, найденные во время работ, оставили как часть среды. Старые деревья закрывают участок от дороги и не перекрывают виды на лес и воду.

