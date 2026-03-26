Як червоний будинок у Чехії вписали у лісову ділянку та рельєф?
Будинок стоїть серед інших будинків в сосновому лісі. Ділянка має південний схил, тому архітектори не змінювали рельєф, а використали його як основу для форми будівлі, пише whiteMAD.
На цьому місці раніше стояла інша споруда, після якої залишилась яма на чотири метри нижче, ніж міська дорога. Через це перепад висот інтегрували у новий об'єм, тому будинок частково "вписаний" у схил і повторює його лінію.
Червоний будинок у Чехії / Фото Матей Гакар
З боку дороги, яка проходить вище, він виглядає як невеликий одноповерховий будиночок. Інша картина відкривається з боку саду – тут видно два рівні та великі скляні фасади з видом на ліс. Об'єм змістили вглиб ділянки, щоб звільнити місце для під'їзду, а паркування винесли на дах, де облаштували вхідну терасу.
Чим вирізняється архітектура і вигляд червоного будинку у Чехії?
Форма будинку ламана і підпорядкована рельєфу, тому він виглядає по-різному залежно від точки огляду. Це створює відчуття кількох об'ємів в одному проєкті, пише Wallpaper.
Головний акцент – насичений червоний колір і металеві конструкції. На тлі зеленого лісу це створює сильний контраст, що робить будинок помітним і впізнаваним.
До слова, цей будинок дійсно вважається найнезвичайнішим у місті, бо в Єванах проживає лише 800 осіб.
Будинок організований на кількох рівнях. Біля входу розташовані вхідна зона та кабінет, нижче – вітальня, далі – спальні, які з'єднує коридор із виходом до саду. Сходова клітка об'єднує всі рівні та ділить будинок майже навпіл.
Як виглядає червоний будинок зсередини / Фото Матей Гакар
Територію навколо не змінювали: облаштували лише терасу, а великі валуни, знайдені під час робіт, залишили як частину середовища. Старі дерева закривають ділянку від дороги й не перекривають види на ліс та воду.
