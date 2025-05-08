В центре Днепра продают необычную 7-комнатную квартиру: что придется сделать покупателю

В Днепре на аукцион выставили семикомнатную квартиру с общей площадью более 130 квадратных метров. Однако для покупателей установили определенные условия.

Жилье на аукцион через платформу OpenMarket выставил Приватбанк, информирует 24 Канал.

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Интересное предложение жилья в Днепре

Купить предлагают семикомнатную квартиру, которая имеет общую площадь в 134,5 квадратного метра. Расположена она на втором этаже двухэтажного здания в центральной части Днепра.

Объект расположен в удобной локации – недалеко от парка имени Лазаря Глобы, театра оперы и балета, академического театра драмы и комедии, а также рядом с остановками общественного транспорта, учебными заведениями, кафе, магазинами и Днепровской набережной.

Стартовая стоимость квартиры составляет 2 549 520 гривен, а минимальный шаг – 25 495,20 гривен. Интересно, что торги будут проводить с понижением цены до предельного уровня – 1 529 712 гривен.



В Днепре на аукцион выставили необычную квартиру / Фото с сайта OpenMarket

Условия для покупателей

Лот имеет ряд особых условий для потенциального покупателя. Ведь будущий владелец, кроме большого и удобно расположенного жилья, получит еще и определенные трудности.

В описании лота указано, что квартира имеет задолженность за коммунальные услуги, которая перейдет новому владельцу. Кроме того, в помещениии прописаны трое совершеннолетних лиц, а сам объект находится в пользовании должника.

Доступа к квартире нет, в ней проживает должник. Выселение жильцов осуществляет покупатель. Отсутствует технический паспорт. Квартира продается как есть, с ипотечным обременением,

– говорится в описании.

Все расходы, связанные с погашением коммунальной задолженности, перекладывают на победителя аукциона.