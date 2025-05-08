Житло на аукціон через платформу OpenMarket виставив Приватбанк, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Може бути наче з Pinterest: у Тернополі приміщення під квартиру продають за 15 тисяч доларів

Цікава пропозиція житла у Дніпрі

Купити пропонують семикімнатну квартиру, яка має загальну площу у 134,5 квадратного метра. Розташована вона на другому поверсі двоповерхової будівлі в центральній частині Дніпра.

Об'єкт розташований у зручній локації – неподалік від парку імені Лазаря Глоби, театру опери та балету, академічного театру драми та комедії, а також поруч із зупинками громадського транспорту, навчальними закладами, кафе, магазинами та Дніпровською набережною.

Стартова вартість квартири становить 2 549 520 гривень, а мінімальний крок – 25 495,20 гривень. Цікаво, що торги проводитимуть з пониженням ціни до граничного рівня – 1 529 712 гривень.



У Дніпрі на аукціон виставили незвичну квартиру / Фото з сайту OpenMarket

Умови для покупців

Лот має низку особливих умов для потенційного покупця. Адже майбутній власник, окрім великого та зручно розташованого житла, отримає ще й певні труднощі.

В описі лота вказано, що квартира має заборгованість за комунальні послуги, яка перейде новому власнику. Окрім того, у приміщенні прописані троє повнолітніх осіб, а сам об'єкт перебуває у користуванні боржника.

Доступу до квартири немає, у ній проживає боржник. Виселення мешканців здійснює покупець. Відсутній технічний паспорт. Квартира продається як є, з іпотечним обтяженням,

– йдеться в описі.

Усі витрати, пов'язані з погашенням комунальної заборгованості, перекладають на переможця аукціону.