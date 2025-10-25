По цене авто: в Германии "домашние бункеры" будут продавать прямо в магазинах
- В Германии появился на продажу первый "домашний бункер", изготовленный из стального бетона с толщиной стен 20 см.
- Бункер площадью 16 квадратных метров включает четыре раскладные кровати, миникухню, душ, туалет и экран, имитирующий вид из окна, и стоит от 50 до 150 тысяч евро.
В Германии растут опасения относительно возможных провокаций Москвы. Это вызвало ажиотаж на частные укрытия, которые начали изготавливать и для розничного рынка.
Какие бункеры будут продавать в Германии?
Поэтому в продаже в Германии появился первый "домашний бункер". Этот компактный защитный модуль скоро будут продавать просто в отделах садовых товаров крупных магазинов, передает 24 Канал со ссылкой на BILD.
Прототип изготовили из стального бетона, а толщина стен достигает 20 сантиметров.
Бункер имеет площадь 16 квадратных метров и все необходимое, чтобы неделю провести внутри в автономном режиме:
- четыре раскладные кровати;
- мини-кухню;
- душ и туалет;
- экран, имитирующий вид из окна.
Освещение можно регулировать, выбирая нужный цвет и яркость.
Марио Пейде, руководитель компании BSSD Defence, которая представила "домашний бункер", рассказал изданию о возможностях укрытия.
- По его словам, бункер способен выдержать дроновые атаки, удары мин и даже ракет калибром до 107 миллиметров.
- Если же бункер поместить под землю на несколько метров, то он, мол, защитит даже от последствий ядерного взрыва, при условии, что эпицентр будет находиться в 20 километрах.
Мы хотим показать, что бункер - это не мрачная бетонная коробка, а современное средство безопасности и спокойствия,
– отметил Пейде.
На изготовление "домашнего бункера" необходимо около 70 дней.
Важно! Впрочем, стоит такой бункер недешево. Стоимость оценивается в 50 тысяч евро за базовую модель. Тогда как полная комплектация обойдется в 150 тысяч евро.
Где еще будут предлагать бункеры на продажу?
Между тем в США компания Safe готовится представить проект сети подземных бункеров, но для состоятельных людей. Первый комплекс появится в Вирджинии и будет стоить 300 миллионов долларов, пишет Forbes.
- Подземные помещения будут иметь интерактивные стены, потолки и освещением, которые смогут имитировать панорамный вид, например, горного пейзажа.
- Хранилища будут оборудованы многоуровневой биометрической системой идентификации и стратегическими системами безопасности для высокого уровня защиты.
- Также проект предусматривает медицинские кабинеты, оснащены современной технологией искусственного интеллекта, которые будут поддерживать непрерывный мониторинг за здоровьем пациентов и даже смогут оказать неотложную помощь и лечение прямо в бункере.
Стоит знать! Компания планирует создать сеть таких роскошных бункеров в 50 городах США и около 1000 филиалов по всему миру.
Кто имеет бункеры на случай угроз?
Несмотря на то, что большинство таких проектов остаются засекреченными, в СМИ все чаще появляются слухи о том, что состоятельные и влиятельные люди активно строят собственные бункеры или модернизируют имения, добавляя к ним системы автономной безопасности.
Поговаривают, что Билл Гейтс имеет несколько подземных укрытий в разных своих резиденциях. А генеральный директор Meta Марк Цукерберг якобы возводит на Гавайях масштабный комплекс стоимостью около 300 миллионов долларов. Проект включает более 5 тысяч квадратных футов подземного пространства с полностью автономными системами - энергетической, водоснабжающей и продуктовой.
По неподтвержденным данным, подобные укрытия уже проектируют или рассматривают и другие звезды – Ким Кардашьян, Том Круз и миллиардер Питер Тиль.