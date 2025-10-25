Укр Рус
25 жовтня, 18:08
За ціною авто: у Німеччині "домашні бункери" продаватимуть просто у магазинах

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Німеччині з'явився на продаж перший "домашній бункер", виготовлений зі сталевого бетону з товщиною стін 20 см.
  • Бункер площею 16 квадратних метрів включає чотири розкладні ліжка, мінікухню, душ, туалет та екран, імітуючий вигляд з вікна, і коштує від 50 до 150 тисяч євро.

У Німеччині ростуть побоювання щодо можливих провокацій Москви. Це викликало ажіотаж на приватні укриття, які почали виготовляти й для роздрібного ринку.

Які бункери продаватимуть у Німеччині? 

Відтак у продажу в Німеччині з'явився перший "домашній бункер". Цей компактний захисний модуль скоро продаватимуть просто у відділах садових товарів великих магазинів, передає 24 Канал з посиланням на BILD.

Прототип виготовили зі сталевого бетону, а товщина стін досягає 20 сантиметрів. 

Бункер має площу 16 квадратних метрів та все необхідне, щоб тиждень провести всередині в автономному режимі: 

  • чотири розкладні ліжка;
  • мінікухню;
  • душ та туалет;
  • екран, що імітує вигляд з вікна.

Освітлення можна регулювати, обираючи потрібний колір та яскравість. 

Маріо Пейде, керівник компанії BSSD Defence, яка представила "домашній бункер", розповів виданню про можливості укриття. 

  • За його словами, бункер здатен витримати дронові атаки, удари мін та навіть ракет калібром до 107 міліметрів.
  • Якщо ж бункер помістити під землю на кілька метрів, то він, мовляв, захистить навіть від наслідків ядерного вибуху, за умови, що епіцентр знаходитиметься за 20 кілометрів.

Ми хочемо показати, що бункер — це не похмура бетонна коробка, а сучасний засіб безпеки та спокою, 
– зауважив Пейде. 

На виготовлення "домашнього бункера" необхідно близько 70 днів. 

Важливо! Втім, коштує такий бункер недешево. Вартість оцінюється у 50 тисяч євро за базову модель. Тоді як повна комплектація обійдеться у 150 тисяч євро. 

Де ще пропонуватимуть бункери на продаж? 

Тим часом у США компанія Safe готується представити проєкт мережі підземних бункерів, але для заможних людей. Перший комплекс з'явиться у Вірджинії та коштуватиме 300 мільйонів доларів, пише Forbes.

  • Підземні приміщення матимуть інтерактивні стіни, стелі та освітленням, які зможуть імітувати панорамний вид, наприклад, гірського пейзажу.
  • Сховища будуть обладнані багаторівневою біометричною системою ідентифікації та стратегічними системами безпеки для високого рівня захисту.
  • Також проєкт передбачає медичні кабінети, оснащені найсучаснішою технологією штучного інтелекту, які будуть підтримувати безперервний моніторинг за здоров’ям пацієнтів та навіть зможуть надати невідкладну допомогу та лікування просто у бункері.

Варто знати! Компанія планує створити мережу таких розкішних бункерів у 50 містах США та близько 1000 філій по всьому світу. 

Хто має бункери на випадок загроз? 

  • Попри те, що більшість таких проєктів залишаються засекреченими, у ЗМІ дедалі частіше з’являються чутки про те, що заможні та впливові люди активно будують власні бункери або модернізують маєтки, додаючи до них системи автономної безпеки.

  • Подейкують, що Білл Гейтс має кілька підземних укриттів у різних своїх резиденціях. А генеральний директор Meta Марк Цукерберг нібито зводить на Гаваях масштабний комплекс вартістю близько 300 мільйонів доларів. Проєкт включає понад 5 тисяч квадратних футів підземного простору з повністю автономними системами — енергетичною, водопостачальною та продуктовою.

  • За непідтвердженими даними, подібні укриття вже проєктують або розглядають й інші зірки – Кім Кардаш’ян, Том Круз і мільярдер Пітер Тіль.