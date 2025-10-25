Які бункери продаватимуть у Німеччині?

Відтак у продажу в Німеччині з'явився перший "домашній бункер". Цей компактний захисний модуль скоро продаватимуть просто у відділах садових товарів великих магазинів, передає 24 Канал з посиланням на BILD.

Прототип виготовили зі сталевого бетону, а товщина стін досягає 20 сантиметрів.

Бункер має площу 16 квадратних метрів та все необхідне, щоб тиждень провести всередині в автономному режимі:

чотири розкладні ліжка;

мінікухню;

душ та туалет;

екран, що імітує вигляд з вікна.

Освітлення можна регулювати, обираючи потрібний колір та яскравість.

Маріо Пейде, керівник компанії BSSD Defence, яка представила "домашній бункер", розповів виданню про можливості укриття.

За його словами, бункер здатен витримати дронові атаки, удари мін та навіть ракет калібром до 107 міліметрів.

Якщо ж бункер помістити під землю на кілька метрів, то він, мовляв, захистить навіть від наслідків ядерного вибуху, за умови, що епіцентр знаходитиметься за 20 кілометрів.

Ми хочемо показати, що бункер — це не похмура бетонна коробка, а сучасний засіб безпеки та спокою,

– зауважив Пейде.

На виготовлення "домашнього бункера" необхідно близько 70 днів.

Важливо! Втім, коштує такий бункер недешево. Вартість оцінюється у 50 тисяч євро за базову модель. Тоді як повна комплектація обійдеться у 150 тисяч євро.

Де ще пропонуватимуть бункери на продаж?

Тим часом у США компанія Safe готується представити проєкт мережі підземних бункерів, але для заможних людей. Перший комплекс з'явиться у Вірджинії та коштуватиме 300 мільйонів доларів, пише Forbes.

Підземні приміщення матимуть інтерактивні стіни, стелі та освітленням, які зможуть імітувати панорамний вид, наприклад, гірського пейзажу.

Сховища будуть обладнані багаторівневою біометричною системою ідентифікації та стратегічними системами безпеки для високого рівня захисту.

Також проєкт передбачає медичні кабінети, оснащені найсучаснішою технологією штучного інтелекту, які будуть підтримувати безперервний моніторинг за здоров’ям пацієнтів та навіть зможуть надати невідкладну допомогу та лікування просто у бункері.

Варто знати! Компанія планує створити мережу таких розкішних бункерів у 50 містах США та близько 1000 філій по всьому світу.

Хто має бункери на випадок загроз?