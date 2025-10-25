Какие бункеры будут продавать в Германии?

Поэтому в продаже в Германии появился первый "домашний бункер". Этот компактный защитный модуль скоро будут продавать просто в отделах садовых товаров крупных магазинов, передает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Прототип изготовили из стального бетона, а толщина стен достигает 20 сантиметров.

Бункер имеет площадь 16 квадратных метров и все необходимое, чтобы неделю провести внутри в автономном режиме:

четыре раскладные кровати;

мини-кухню;

душ и туалет;

экран, имитирующий вид из окна.

Освещение можно регулировать, выбирая нужный цвет и яркость.

Марио Пейде, руководитель компании BSSD Defence, которая представила "домашний бункер", рассказал изданию о возможностях укрытия.

По его словам, бункер способен выдержать дроновые атаки, удары мин и даже ракет калибром до 107 миллиметров.

Если же бункер поместить под землю на несколько метров, то он, мол, защитит даже от последствий ядерного взрыва, при условии, что эпицентр будет находиться в 20 километрах.

Мы хотим показать, что бункер - это не мрачная бетонная коробка, а современное средство безопасности и спокойствия,

– отметил Пейде.

На изготовление "домашнего бункера" необходимо около 70 дней.

Важно! Впрочем, стоит такой бункер недешево. Стоимость оценивается в 50 тысяч евро за базовую модель. Тогда как полная комплектация обойдется в 150 тысяч евро.

Где еще будут предлагать бункеры на продажу?

Между тем в США компания Safe готовится представить проект сети подземных бункеров, но для состоятельных людей. Первый комплекс появится в Вирджинии и будет стоить 300 миллионов долларов, пишет Forbes.

Подземные помещения будут иметь интерактивные стены, потолки и освещением, которые смогут имитировать панорамный вид, например, горного пейзажа.

Хранилища будут оборудованы многоуровневой биометрической системой идентификации и стратегическими системами безопасности для высокого уровня защиты.

Также проект предусматривает медицинские кабинеты, оснащены современной технологией искусственного интеллекта, которые будут поддерживать непрерывный мониторинг за здоровьем пациентов и даже смогут оказать неотложную помощь и лечение прямо в бункере.

Стоит знать! Компания планирует создать сеть таких роскошных бункеров в 50 городах США и около 1000 филиалов по всему миру.

