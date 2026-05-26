В Греции продают остров дешевле квартиры в Киеве: что с ним не так

В Греции на аукцион повторно выставили частный остров Макри в Ионическом море со стартовой ценой 247 тысяч евро. Еще в 2022 году его оценивали в 8 миллионов евро, однако теперь стоимость острова упала более чем в 30 раз.

Почему остров в Греции продают так дешево?

Остров Макри площадью около 98 гектаров расположен неподалеку от Эвбеи, пишет Euronews.

Его считают одним из самых живописных в этом районе Ионического моря из-за скалистых бухт и прозрачной воды. Ранее территорию планировали превратить в туристический комплекс с пятизвездочным отелем и частными виллами, однако реализовать проект так и не удалось.

Сейчас стартовая цена острова ниже стоимости некоторых квартир в новостройках в Киеве. В то же время вместе с землей будущий владелец получит и финансовые проблемы предыдущих хозяев. По данным греческих медиа, с островом связаны налоговые претензии и долги перед государством на сумму более 20 миллионов евро.

Макри также имеет сложный юридический статус. Остров официально внесли в реестр частных лесов, а территория подпадает под действие европейской природоохранной программы Natura 2000. Поэтому коммерческое строительство там запрещено.

Для запуска крупных инфраструктурных проектов на острове может понадобиться отдельный указ президента Греции. Сейчас землю разрешено использовать только для сельскохозяйственных нужд.

На острове нет базовой инфраструктуры для проживания. Там отсутствуют электроснабжение, системы водоснабжения и утилизации мусора. Все расходы на подключение коммуникаций и юридические вопросы придется брать на себя новому владельцу.

Каким будет новый самый высокий небоскреб в Европе?

Во Вроцлаве планируют возвести самый высокий небоскреб в Европе. Новый Giant Tower будет иметь 272 метра в высоту и станет одной из самых масштабных инвестиций в современную застройку города. В Giant Tower хотят совместить офисы класса А+, премиальный отель и квартиры для аренды. Также будут работать зоны для отдыха – панорамные рестораны, спа-центр и большая терраса с видом на город.