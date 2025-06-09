Цены на аренду жилья бьют все рекорды: одна из стран оказалась в эпицентре жилищного кризиса

Стоимость аренды квартир в Греции в последнее время достигла самых высоких отметок за последние годы. Это превратилось в настоящую проблему для местных жителей, которые не имеют собственного жилья.

О критической ситуации на рынке аренды в Греции 24 Канал сообщает со ссылкой на портал rua.gr.

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В Греции резко подорожала аренда жилья

По состоянию на апрель 2025 года средняя арендная плата в месяц в Греции превысила 440 евро. Это стало серьезной проблемой для большинства греков, которые не владеют собственным жильем.

Ситуация осложняется тем, что рост цен на аренду значительно превышает темпы роста доходов семей. Владельцы недвижимости все чаще отдают предпочтение краткосрочной аренде через платформы типа Airbnb, что еще больше сужает рынок долгосрочного жилья.

Какие факторы вызвали стремительный рост цен

Аналитики Нацбанка Греции выделяют несколько основных причин подорожания аренды жилья:

массовая покупка квартир инвесторами;

вывод недвижимости с рынка через аукционы должников;

низкий уровень строительной активности.

Из-за этого спрос значительно превышает ограниченное предложение.

По данным Spitogatos Property Index, в первом квартале 2025 года цены выросли по всей стране, особенно в туристически привлекательных регионах.



Греция в эпицентре жилищного кризиса из-за цен на аренду / Фото Pexels

Самой дорогой аренда является в таких городах:

Киклады – 14,2 евро за квадратный метр;

Афины (пригород): Вульягмени – 20 евро за квадрат, Вула, Филотеи, Психико;

Салоники: центр – 10,8 евро за квадрат, Лаханокипи – 11,1 евро;

Халкидики – постоянно дорогой район из-за туристического сезона.

Несмотря на надежды на стабилизацию цен после рекордного 2024 года, новый сезон принес еще больший скачок. Если тенденция сохранится, 2025 год может стать годом жилищного кризиса в Греции.