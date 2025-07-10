Новостроек почти нет, а вторичка – дешевая: в каких городах "застыл" рынок жилья

На рынке недвижимости в Украине заметны региональные различия: в прифронтовых городах первичного рынка фактически нет. На Западе же строительство нового жилья происходит активно.

В Киеве тем временем возможен дефицит жилья и рост цен на недвижимость. О состоянии рынка в нынешних реалиях рассказал эксперт по недвижимости и экс-президент АСНУ Юрий Пита в комментарии УНИАН, пишет 24 Канал.

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В каких городах "застыл" рынок недвижимости

По словам Юрия Питы, цены на вторичном рынке в прифронтовых регионах существенно снизились – на -30 – 50% по сравнению с довоенными показателями. Что касается первичного рынка, то его "как такового – нет".

В таких городах как Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон первичного рынка как такового нет. На сегодня там новостройки практически не возводятся. Так что, говорить о рынке в этих регионах не приходится,

– отметил эксперт.

Что касается аренды жилья в прифронтовых регионах, то цены там также ниже, чем до полномасштабного вторжения. "В основном арендуют те, кто в командировках", – добавил эксперт.

Что происходит на рынке западных городов и Киева

По объемам строительства ситуация неоднородная. Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск строят активно, говорит эксперт. Там будет достаточно предложений, поэтому цены вряд ли существенно вырастут в ближайшее время. А вот в Киеве новых домов возводят меньше, что может привести к дефициту предложений, а затем и к росту цен.

По аренде спрос в безопасных регионах достаточно активный – в большинстве городов цены увеличились от довоенных на 20%. Киев также популярен для арендаторов – за последний год цены выросли в среднем на 15 – 20%. Аренда становится снова в тренде из-за активизации ВПЛ из Сумской и Запорожской областей,

– прокомментировал Юрий Пита.

Вторичный рынок в целом стабилизировался, потому что переживает большую заинтересованность покупателей, чем первичный. Это связано с тем, что сейчас люди больше ищут квартиры с ремонтом.