У Києві тим часом можливий дефіцит житла та зростання цін на нерухомість. Про стан ринку в теперішніх реаліях розповів експерт з нерухомості та експрезидент АФНУ Юрій Піта в коментарі УНІАН, пише 24 Канал.

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У яких містах "застиг" ринок нерухомості

За словами Юрія Піти, ціни на вторинному ринку в прифронтових регіонах суттєво знизилися – на -30 – 50% в порівнянні з довоєнними показниками. Що стосується первинного ринку, то його "як такого – немає".

В таких містах як Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон первинного ринку як такого немає. На сьогодні там новобудови практично не зводяться. Отже, говорити про ринок в цих регіонах не доводиться,

– зазначив експерт.

Що стосується оренди житла в прифронтових регіонах, то ціни там також нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення. "В основному орендують ті, хто у відрядженнях", – додав експерт.

Що відбувається на ринку західних міст і Києва

За обсягами будівництва ситуація неоднорідна. Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ будують активно, каже експерт. Там буде достатньо пропозицій, тому ціни навряд чи суттєво зростуть найближчим часом. А от в Києві нових будинків зводять менше, що може призвести до дефіциту пропозицій, а відтак і до зростання цін.

По оренді попит у безпечних регіонах достатньо активний – у більшості міст ціни збільшилися від довоєнних на 20%. Київ також популярний для орендарів – за останній рік ціни зросли в середньому на 15 – 20%. Оренда стає знову в тренді через активізацію ВПО із Сумської та Запорізької областей,

– прокоментував Юрій Піта.

Вторинний ринок загалом стабілізувався, бо переживає більшу зацікавленість покупців, ніж первинний. Це пов'язано з тим, що зараз люди більше шукають квартири з ремонтом.