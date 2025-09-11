Украинцы все чаще продают недвижимость через тикток, а там, как правило, комментарии безжалостны. Так один мужчина решил показать хату в Карпатах, из-за чего "перессорил" украинцев.

Автор видео, по имени Андрей, продает старый двухэтажный дом. Дискуссия возникла из-за того, что кто-то считает цену в 40 тысяч долларов нормальной, а кто-то – заоблачной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео andriy_gushul.

Какой дом продает человек за 40 тысяч долларов?

Дом расположен в селе Гринява Верховинского района, что в Ивано-Франковской области. На видео видно, что дом имеет длинный коридор и несколько комнат.

На первом этаже расположена кладовая и кухня, а на втором – три спальни. В доме есть три печи, которыми можно отапливать дом.

Возле дома есть хозяйственные помещения, а также один гектар земли. Вода поступает из источника, который находится выше дома,

– отметил автор видео.

Среди зрителей нашлись как заинтересованные в покупке украинцы, так и возмущенные комментаторы. Некоторым не понравилась цена дома, а некоторые пишут, что "от цены в шоке":

Газа нет, туалет где, на улице? А воду где брать, из колодца? Подведены ли все коммуникации? Потому что тот вид будет ни к чему.

Он не стоит этих денег – максимум 15 тысяч долларов.

– максимум 15 тысяч долларов. Читаю комментарии и смех берет. Соседа нет, газа нет, туалета нет – а, то глухомань. В том и кайф, вы просто не понимаете что стоит только и печь, тот воздух.

Это дом моей мечты. Как же мне хочется жить так далеко от города и от людей.