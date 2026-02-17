В Крыму заставляют перерегистрировать жилье: что изменится для владельцев

Оккупационные власти Крыма планируют установить конечный срок для перерегистрации недвижимости, права на которую были оформлены до аннексии полуострова в 2014 году. Речь идет о жилье, земельных участках и других объектах, владельцев которых могут обязать внести данные в российский реестр.

Какой срок перерегистрации недвижимости хотят установить?

Инициативу озвучил подконтрольный Кремлю глава Владимир Немцев во время заседания Рады 11 февраля, пишет медиа "Интент".

Смотрите также Пустые квартиры передадут ВПЛ: в Минразвития назвали первые три области

По его словам, наиболее проблемным вопросом остается недвижимость, права на которую возникли до марта 2014 года, и она не внесена в российский государственный реестр.

Он предложил установить конкретный срок, в течение которого владельцы должны внести свои объекты в российский реестр. Это позволит оккупационной администрации завершить перевод недвижимости на российскую систему учета.

Конкретную дату пока что не определили. В то же время ранее в России уже пытались установить обязательную перерегистрацию недвижимости в Крыму до 1 января 2026 года, однако соответствующий законопроект не был принят.

Что означает перерегистрация и что будет с недвижимостью без нее?

Перерегистрация предусматривает внесение объекта в российский государственный реестр недвижимости. Именно этот реестр используется оккупационными властями для подтверждения права собственности и проведения любых юридических операций с имуществом.

Если объект не внесен в этот реестр, его владелец не может полноценно распоряжаться недвижимостью в рамках российской системы. В частности, возникают ограничения на продажу, дарения или оформления наследства.

Важно! Подобную процедуру уже ввели на других оккупированных территориях Украины. В частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установлен конечный срок перерегистрации недвижимости до 1 января 2028 года.

Как россияне национализируют жилье на оккупированных территориях?