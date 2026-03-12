Оккупационные власти собирают данные о квартирах в Мариуполе: для чего проверяют владельцев жилья

В оккупированном Мариуполе собирают персональные данные жителей. Для этого оккупационная администрация применяет схему давления через отключение коммунальных услуг и проверяет документы на жилье.

Как в Мариуполе заставляют жителей обновлять данные о жилье?

В городе ввели механизм давления на владельцев квартир и домов, сообщает издание "Новости Донбасса".

Сначала жителей массово отключают от коммунальных услуг, прежде всего от электроэнергии. Чтобы возобновить поставки света, люди вынуждены обращаться в компанию "Энергосбит Донецк". Там предлагают пройти процедуру переоформления документов и подать личные данные.

От заявителей требуют паспортные данные, документы на жилье и техническую документацию на недвижимость. В результате оккупационные структуры получают подробную информацию о владельцах квартир, количество зарегистрированных жильцов и имеющиеся объекты недвижимости.

Для чего оккупационные власти формируют новый реестр собственников?

После сбора документов обновленные сведения передаются российским администрациям. На их основе формируют новый реестр жителей и владельцев недвижимости на оккупированной территории.

По информации Центра национального сопротивления, эти данные могут использовать для пересмотра прав собственности. В частности, они позволяют признавать жилье "бесхозным" или давить на людей, чтобы заставить их отказаться от квартир.

После сбора персональных данных оккупационные структуры получают инструмент для дальнейшего изъятия недвижимости или передачи ее другим пользователям.

