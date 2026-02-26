В каких странах россияне покупают объекты возле стратегических точек?

Подозрительные сделки зафиксировали по меньшей мере в десяти странах Европы, пишет The Telegraph со ссылкой на западную разведку.

Среди них Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Италия, Греция и Великобритания. Объекты расположены рядом с авиабазами, военно-морскими портами, маршрутами подводных кабелей связи и крупными энергетическими узлами.

Покупатели оформляли квартиры, загородные дома, склады, земельные участки, заброшенные промышленные здания и даже острова. Часть таких локаций размещена непосредственно возле стратегических морских маршрутов или транспортных коридоров.

Российские дома возле норвежской военной базы / Фото The Telegraph

В ряде случаев формальными владельцами выступали компании с непрозрачной структурой или лица, связанные с российскими бизнес-кругами. Службы безопасности обратили внимание на концентрацию сделок именно в районах с повышенным военным значением.

Для чего могут использовать эти объекты?

Аналитики рассматривают несколько сценариев:

Во-первых, расположение позволяет вести наблюдение за передвижением военной техники, кораблей и авиации.

Во-вторых, такие объекты могут служить прикрытием для размещения оборудования связи или технических средств.

Отдельные здания пригодны для хранения техники, дронов или другого специального оснащения, пишет United24Media. В случае кризиса они могут стать опорными точками для диверсий или координации операций. Западные эксперты отмечают, что подобная инфраструктура не требует немедленного использования – она создает резерв на будущее.

К слову, показательный случай произошел в Финляндии. Там компания приобрела 17 объектов вблизи стратегических морских маршрутов. Во время обысков правоохранители обнаружили вертолетную площадку, причалы и современные системы связи. Такой набор инфраструктуры вызвал вопросы относительно реальной цели владения.

Как реагируют европейские правительства?

После резонансных расследований отдельные государства усилили контроль над иностранными инвестициями в недвижимость. Финляндия ввела запрет на покупку объектов в стратегических районах для граждан России и Беларуси. Страны Балтии приняли похожие ограничения.

В то же время в части государств остаются законодательные пробелы. Недвижимость можно оформить через посредников или компании с непрозрачными бенефициарами. Это затрудняет проверку происхождения средств и реального контроля над объектами.

Специалисты по безопасности рассматривают такую активность как элемент гибридной стратегии, позволяющий накапливать инструменты влияния без прямого военного вмешательства. Именно концентрация сделок возле критической инфраструктуры стала ключевым фактором беспокойства для европейских служб.