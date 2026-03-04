Новое чудо света в Роттердаме: какие пять проектов вошли в шортлист

Нидерландская социальная инициатива Shift обнародовала пять проектов, которые вошли в международный конкурс на создание "нового чуда света". Речь идет о масштабном архитектурном объекте в Роттердаме, который должен привлечь внимание к климатическому кризису и показать возможности устойчивого будущего.

Знаковое здание стоимостью 240 миллионов евро планируют возвести в новом прибрежном районе Waterkant, пишет Dezeen.

Какие архитектурные студии выбрали?

В финальный список конкурса попали пять архитектурных команд: Heatherwick Studio, MVRDV, Mecanoo, Office for Political Innovation и Ecosistema Urbano. Все они представили концепции, которые должны побудить людей к действиям в ответ на климатический кризис.

Какие концепции предлагают архитекторы?

Один из самых радикальных проектов представило роттердамское бюро MVRDV вместе с дизайнером Йорисом Лаарманом. Визуализации демонстрируют здание, напоминающее массивную композицию из "сложенных" камней, покрытых растениями. Вход в комплекс имеет форму, похожую на пасть гигантской черепахи.

Усиливая экспериментальный характер Роттердама, этот проект демонстрирует, что здания будущего могут сочетать природу и общественную жизнь,

– рассказали авторы.

Проект студии MVRDV / Фото Dezeen

Нидерландская студия Mecanoo предложила более общественную архитектурную концепцию. В центре сооружения расположена многоуровневая площадь, которая постепенно поднимается сквозь здание и создает пространство для взаимодействия людей.

Архитекторы отмечают, что в ней предусмотрены "пространства для воображения, исследования, действия, игры и радости", а также использовано решение повторного использования материалов, накопления углерода, энергетическую нейтральность и экологическую интеграцию.

Проект студии Mecanoo "Дом изменения"/ Фото Dezeen

Как будут выглядеть другие проекты будущего "чуда света"?

Лондонская Heatherwick Studio представила шестиуровневое здание, вдохновленное структурой коралловых рифов. По словам архитекторов, его уровни будут формировать пространства, объединяющие людей и помогающие формировать климатическую осведомленность.

Под влиянием естественных потоков движения эти уровни создают пространства, которые объединяют людей, формируют осознание климатических проблем и демонстрируют, как здание может поощрять более легкие и устойчивые способы совместной жизни,

– объяснили в студии.

Проект студии Heatherwick Studio / Фото Dezeen

Испанская Office for Political Innovation, которая работает вместе с Kaan Architecten и LOLA Landscape Architects, предложила аморфную концепцию Climate Section. Авторы описывают ее как новый тип архитектурного памятника для эпохи климатических изменений.

Проект Climate Section / Фото Dezeen

Еще один финалист, Ecosistema Urbano, представил проект здания, покрытого растениями, которое выглядит как несколько объемов, сложенных друг на друга и соединенных внешними лестницами. Архитекторы описывают его как "возобновляемую живую систему", сочетающую общественное пространство, экологические функции и городскую жизнь.

