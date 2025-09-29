На одесском рынке недвижимости появилось уникальное предложение для тех, кто ищет просторный дом с большим участком и панорамными террасами. Цена жилья впечатляет не меньше, чем его площадь и стиль.

Как выглядит роскошный дом?

Площадь дома составляет 400 квадратных метров, а участок – 10 соток. Он расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором, совмещенным с коваными элементами.

Во дворе выложена плитка, предусмотрены зоны для озеленения. Внутри есть:

просторная гостиная с камином и выходом на террасу,

кухня-столовая,

кабинет,

гостевой санузел.

Второй этаж занимают:

три спальни,

большая ванная комната на 17 квадратных метров, с выходом на террасу.

Третий уровень:

библиотека с собственным санузлом,

спортзалом,

панорамной террасой.

Во сколько обойдется такой дом?

Известно, что стоимость дома составляет 299 000 долларов. Это можно сравнить со стоимостью небольшого частного самолета или премиум-автомобиля.

К примеру, за 299 000 долларов можно купить Cadillac CELESTIQ или другие модели премиум-сегмента: элитный электромобиль, люксовый кроссовер, спорткар. По данным сайта AeroTime, за эти же деньги можно приобрести подержанный малый самолет или базовую модель самолета для частного использования.

