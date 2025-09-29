На одеському ринку нерухомості з'явилася унікальна пропозиція для тих, хто шукає просторий будинок із великою ділянкою та панорамними терасами. Ціна житла вражає не менше, ніж його площа та стиль.

Відео огляду з'явилося у соцмережах, передає 24 Канал.

Дивіться також В Одесі продають розкішний котедж із дизайнерським ремонтом: ціна вражає

Як виглядає розкішний будинок?

Площа будинку складає 400 квадратних метрів, а ділянка – 10 соток. Він розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом, поєднаним із кованими елементами.

На подвір'ї викладено плитку, передбачені зони для озеленення. Усередині є:

простора вітальня з каміном і виходом на терасу,

кухня-їдальня,

кабінет,

гостьовий санвузол.

Другий поверх займають:

три спальні,

велика ванна кімната на 17 квадратних метрів, з виходом на терасу.

Третій рівень:

бібліотека з власним санвузлом,

спортзалом,

панорамною терасою.

В Одесі продають шикарний будинок: дивіться відео

У скільки обійдеться такий будинок?

Відомо, що вартість будинку складає 299 000 доларів. Це можна порівняти з вартістю невеликого приватного літака або преміум-автомобіля.

До прикладу, за 299 000 доларів можна купити Cadillac CELESTIQ або ж інші моделі преміум-сегмента: елітний електромобіль, люксовий кросовер, спорткар. За даними сайту AeroTime, за ці ж гроші можна придбати вживаний малий літак або базову модель літака для приватного використання.

Скільки коштує нерухомість в Одесі?