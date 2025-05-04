4 мая, 17:18
Креативность поражает: чем особенна штаб-квартира компании по поставке труб
Основні тези
- Архитекторы в Польше создали тематический дизайн для штаб-квартиры Gambit, поставщика труб для подземных водопроводов.
- Фасад здания покрыли трубами.
В Польше архитекторы разработали тематический дизайн новой штаб-квартиры Gambit. Компания поставляет трубы для подземных водопроводов.
Особенностью здания стало то, что его фасад покрыли трубами и оставили их открытыми, чтобы там могли жить птицы. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Fast company.
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