Креативность поражает: чем особенна штаб-квартира компании по поставке труб

Необычное здание из труб

В польском городе Гливице построили новую штаб-квартиру для компании Gambit, которая занимается продажей труб для подземных водопроводов. Сооружение отличается от окружающих зданий с белыми заборами. Его ярко-серебристый фасад привлекает внимание.

Здание – не просто офис, но и реклама продукта.

Идея возвести офис из труб сначала имела исключительно экономические причины, ведь компания могла получить этот материал по себестоимости. Однако трубы, которые предназначены для подземных систем, оказались непригодными для фасада. Все из-за склонности к окислению на солнце и их веса.

Поэтому создать фасад архитекторы решили из металлических труб, изготовленных из алюминиевых листов. Благодаря алюминию здание имеет матовый вид. Материал долго служит и не требует особого ухода.

Офис, фасад которого сделали из труб: Фото Юлиуша Соколовского

Какой вид имеет офис

Здание состоит из таких частей:

двухэтажный офис;

склад;

мастерская.

Весь фасад покрыт трубами, а крыша и окна пропускают естественный свет в рабочие помещения. Внутри для создания эффекта старения здания использовали бетон. Трубы на фасаде создают различные визуальные эффекты – от полос до сот.