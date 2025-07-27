Уникальная возможность: на продажу выставили остров с замком, фермой и вертолетной площадкой

Впервые за последние 80 лет на продажу выставили частный остров Шуна. Это живописный частный участок площадью более 1 100 акров, расположенный в Шотландии.

Об уникальном предложении на рынке 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

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Что известно об острове, который продают?

Расположен остров Шуна, который выставили на продажу, недалеко от побережья Аппина (Аргайл и Бьют), что в Шотландии. Его цена – 5,5 миллионов фунтов стерлингов или примерно 310 миллионов гривен.

Остров принадлежал семье Галли с 1945 года. Как рассказывает Джим Галли, который вырос там, жизнь на острове была "идеальной – среди белоснежных пляжей и природы". Теперь, после десятилетий владения, семья решила продать свою собственность.

Продажей занимаются агентства Sotheby's International Realty и Knight Frank, которые называют объект исключительным – с огромным потенциалом как для экотуризма, так и для создания частной резиденции.

Как выглядит остров: Фото Knight Frank

Что именно продают вместе с островом?

Вместе с частным островом новые владельцы получат следующее:

руины исторического замка XX века с возможностью реставрации (требуется согласование с властями);

действующий аграрный бизнес и арендные дома для туристов;

8 жилых объектов, которые могут разместить до 52 человек;

частную пристань, ангар для лодок (эллинги) и площадку для вертолетов;

полностью автономную систему энергообеспечения: солнечные батареи, ветряки, аккумуляторы и дизельные генераторы;

богатую фауну – олени, лани, морские орлы, морские свиньи морские орлы морские свиньи;

условия для охоты и традиционных видов сельского спорта;

удобную транспортную доступность: примерно 90 километров до аэропорта Глазго, добраться можно водой или воздухом.

Первые осмотры острова для потенциальных покупателей стартуют уже в ближайшее время. Для тех, кто мечтает о частном мире в гармонии с природой – это действительно исключительная возможность.