6 мая, 16:26
"Готовятся к катастрофе": экс-чиновница США заявила о сети подземных укрытий для элиты
Основні тези
- В США тайно могли построить масштабную подземную инфраструктуру для защиты богачей в случае глобального кризиса.
- Общая стоимость этой сети оценивается в 21 триллион долларов, по заявлению Кэтрин Остин Фиттс.
В США тайно построили масштабную подземную инфраструктуру. Вероятно, она может быть предназначена для защиты богачей в случае глобального кризиса. Общая стоимость этой сети, по некоторым подсчетам, достигла 21 триллиона долларов.
Об этом заявила Кэтрин Остин Фиттс, экс-заместитель министра жилищного строительства и городского развития в администрации Джорджа Буша-старшего во время разговора с подкастером Такером Карлсоном. Ее слова 24 Канал цитирует со ссылкой на The Independent.
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