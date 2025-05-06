"Готовятся к катастрофе": экс-чиновница США заявила о сети подземных укрытий для элиты

Об этом заявила Кэтрин Остин Фиттс, экс-заместитель министра жилищного строительства и городского развития в администрации Джорджа Буша-старшего во время разговора с подкастером Такером Карлсоном. Ее слова 24 Канал цитирует со ссылкой на The Independent.

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Что известно о секретной сети укрытий

Фиттс ссылается на исследование экономиста Марка Скидмора, согласно которому с 1998 по 2015 год федеральные агентства США осуществили непонятные расходы на сумму более 21 триллиона долларов. Только в 2015 году Пентагон, по данным отчета, имел неподтвержденные корректировки на 6,5 триллиона долларов. Это в десятки раз превышало официальный бюджет.

По словам Фиттс, она изучала эти данные в течение многих лет и пришла к выводу, что на территории США может существовать примерно 170 засекреченных подземных баз.

Во время исследования, куда могли деться эти деньги, я обнаружила признаки строительства масштабной подземной инфраструктуры – баз, городов и транспортных систем,

– рассказала она.

Также, по ее мнению, часть этих объектов может быть расположена даже под водой.



Бункер Североамериканского командования аэрокосмической обороны / Фото NORAD

Расположение баз засекречено

Места расположения баз, их размер и доступ к ним остаются тайной остаются тайной.

Карлсон предположил, что базы могут быть в частности в Вашингтоне и предназначены для "ядерной войны". Фиттс ответила, что частично это может быть правдой. "Это подготовка к катастрофе", – подытожила она.