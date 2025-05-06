Про це заявила Кетрін Остін Фіттс, ексзаступниця міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Джорджа Буша-старшого під час розмови з подкастером Такером Карлсоном. Її слова 24 Канал цитує з посиланням на The Independent.

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