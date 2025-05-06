Про це заявила Кетрін Остін Фіттс, ексзаступниця міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Джорджа Буша-старшого під час розмови з подкастером Такером Карлсоном. Її слова 24 Канал цитує з посиланням на The Independent.
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Що відомо про секретну мережу укриттів
Фіттс посилається на дослідження економіста Марка Скідмора, згідно з яким з 1998 по 2015 рік федеральні агентства США здійснили незрозумілі витрати на суму понад 21 трильйон доларів. Лише у 2015 році Пентагон, за даними звіту, мав непідтверджені коригування на 6,5 трильйона доларів. Це в десятки разів перевищувало офіційний бюджет.
За словами Фіттс, вона вивчала ці дані протягом багатьох років і дійшла висновку, що на території США може існувати приблизно 170 засекречених підземних баз.
Під час дослідження, куди могли подітися ці гроші, я виявила ознаки будівництва масштабної підземної інфраструктури – баз, міст і транспортних систем,
– розповіла вона.
Також, на її думку, частина цих об'єктів може бути розташована навіть під водою.
Бункер Північноамериканського командування аерокосмічної оборони / Фото NORAD
Розташування баз засекречене
Місця розташування баз, їхній розмір та доступ до них залишаються таємницею.
Карлсон припустив, що бази можуть бути зокрема у Вашингтоні та призначені для "ядерної війни". Фіттс відповіла, що частково це може бути правдою. "Це підготовка до катастрофи", – підсумувала вона.