Куполообразный дом с обсерваторией продали: сколько он стоил

Необычный дом в форме купола в штате Миннесота снова появился на рынке недвижимости и быстро нашел нового владельца. Покупателей заинтересовали нестандартная архитектура, многоуровневое пространство и возможность наблюдать за звездами прямо изнутри помещения.

Как выглядит дом?

Дом возвели в 1981 году, и он заметно выделяется среди других сооружений благодаря округлой форме купола, пишет Realtor.com.

Общая площадь жилья составляет примерно 370 квадратных метров. Пространство организовано на трех уровнях, что создает ощущение многослойности внутри одного объема.

Основная жилая зона имеет открытую планировку. Двухэтажная гостиная с камином сочетается с другими частями дома без четких перегородок, поэтому помещение выглядит светлым и просторным.

Как выглядит дом изнутри / Фото Realtor.com

Одной из главных особенностей интерьера является зона для разговоров, рассказывает риелтор Пайя Визе. Часть пола в гостиной расположена ниже основного уровня, благодаря чему образуется уютное пространство для общения внутри большой комнаты.

Криволинейные стены формируют необычную геометрию комнат, поэтому стандартное размещение мебели может быть сложнее. В центре интерьера расположена деревянная винтовая лестница.

Она ведет к верхней точке купола, где обустроена смотровая площадка с окнами. Оттуда открывается невероятный вид на небо, что позволяет наблюдать за звездами прямо из дома.

Вокруг дома расположены два земельных участка общей площадью около одного гектара. Часть территории покрыта деревьями, что добавляет загадочности. Также на участке есть гараж на четыре автомобиля.

Куполообразный дом посреди леса / Фото Realtor.com

Сколько он стоил?

Когда дом снова выставили на продажу, его оценили в 178 тысяч долларов. Это существенно ниже стоимости, за которую его приобрели ранее. Предыдущий владелец купил недвижимость примерно за 245 тысяч долларов в 2021 году.

К слову, по данным Zillow, средняя стоимость дома в штате Миннесота составляет около 335 тысяч долларов. Поэтому сочетание необычной архитектуры и относительно доступной цены привлекло внимание покупателей.

Перед продажей в доме были технические недостатки. В частности, часть окон протекала, поэтому их временно закрыли для показов. Необходимость ремонта существенно повлияла на цену.

