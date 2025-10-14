Недавно выяснилось, что Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований заказало утепление офиса с укрытием в Тернополе на сумму 35 миллионов гривен. Впрочем, в смете стоимость материалов на момент закупки указана вдвое выше актуальной рыночной цены.

Как были завышены цены на обновление помещения от ГБР?

Известно, что помещение планируется обновить до конца 2026 года, а тендер на реконструкцию выиграла ООО "Тербудгруп", передает 24 Канал со ссылкой на расследование "Наши деньги".

Читайте также Чтобы не попасть на мошенников: в МВД рассказали, как распознать фейковые объявления

Сама же работа финансируется из госбюджета, а указанная договорная цена твердая и включает 487 тысяч гривен на покрытие рисков и 1 тысячу гривен на инфляцию.

Согласно анализу стоимости материалов, которые были опубликованы на "Прозорро", для этого обновления гипсокартон для перегородок был заказан по 417 гривен за квадратный метр, тогда как в розницу он стоит от 104 до 115 гривен за квадрат.

Такая же ситуация с клеевой смесью Ceresit CT 190, которая учтена по 29 гривен за килограмм, хоть ее рыночная цена составляет 20 гривен.

Поливинилацетатная дисперсия была заказана по 314 гривен за килограмм вместо 115 – 148 гривен.

А вот стоимость кондиционеров завышена вообще почти на 40%.

Таким образом, только на некоторых позициях вероятна переплата на ремонте недвижимости могла составлять более 1 миллиона гривен, говорится в расследовании.

Обратите внимание! Самое интересное то, что среднемесячная зарплата рабочих в смете учтена на уровне 18 570 гривен. В то время, как средний уровень зарплаты в отрасли составляет от 30 до 35 тысяч гривен.

Как работники киберполиции не задекларировали недвижимость на миллионы?