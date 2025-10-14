Как были завышены цены на обновление помещения от ГБР?
Известно, что помещение планируется обновить до конца 2026 года, а тендер на реконструкцию выиграла ООО "Тербудгруп", передает 24 Канал со ссылкой на расследование "Наши деньги".
Читайте также Чтобы не попасть на мошенников: в МВД рассказали, как распознать фейковые объявления
Сама же работа финансируется из госбюджета, а указанная договорная цена твердая и включает 487 тысяч гривен на покрытие рисков и 1 тысячу гривен на инфляцию.
- Согласно анализу стоимости материалов, которые были опубликованы на "Прозорро", для этого обновления гипсокартон для перегородок был заказан по 417 гривен за квадратный метр, тогда как в розницу он стоит от 104 до 115 гривен за квадрат.
- Такая же ситуация с клеевой смесью Ceresit CT 190, которая учтена по 29 гривен за килограмм, хоть ее рыночная цена составляет 20 гривен.
- Поливинилацетатная дисперсия была заказана по 314 гривен за килограмм вместо 115 – 148 гривен.
- А вот стоимость кондиционеров завышена вообще почти на 40%.
Таким образом, только на некоторых позициях вероятна переплата на ремонте недвижимости могла составлять более 1 миллиона гривен, говорится в расследовании.
Обратите внимание! Самое интересное то, что среднемесячная зарплата рабочих в смете учтена на уровне 18 570 гривен. В то время, как средний уровень зарплаты в отрасли составляет от 30 до 35 тысяч гривен.
Как работники киберполиции не задекларировали недвижимость на миллионы?
После назначения Олега Заворотнего заместителем руководителя департамента киберполиции в 2019 году, его жена и теща приобрели не менее 3 квартиры в ЖК "Комфорт Таун". Общая стоимость может достигать более 21 миллиона гривен, хотя официальные доходы семьи не позволяли таких расходов.
Исчезла недвижимость еще одного заместителя, Андрея Шаранова, где он в первой декларации указал дом, квартиру и сбережения, но через год их в документах уже не было. А после развода его бывшая жена переехала в элитную квартиру в Одессе, оформленную на ее отца без задекларированных доходов.