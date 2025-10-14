Як були завищені ціни на оновлення приміщення від ДБР?

Відомо, що приміщення планується оновити до кінця 2026 року, а тендер на реконструкцію виграла ТОВ "Тербудгруп", передає 24 Канал з посиланням на розслідування "Наші гроші".

Сама ж робота фінансується з держбюджету, а вказана договірна ціна тверда та включає 487 тисяч гривень на покриття ризиків та 1 тисячу гривень на інфляцію.

Відповідно до аналізу вартості матеріалів, які були опубліковані на "Прозорро", для цього оновлення гіпсокартон для перегородок був замовлений по 417 гривень за квадратний метр, тоді як у роздріб він коштує від 104 до 115 гривень за квадрат.

Така ж ситуація з клейованою сумішшю Ceresit CT 190, яка врахована по 29 гривень за кілограм, хоч її ринкова ціна становить 20 гривень.

Полівінілацетатна дисперсія була замовлена по 314 гривень за кілограм замість 115 – 148 гривень.

А от вартість кондиціонерів завищена взагалі на майже 40%.

Таким чином, лише на деяких позиціях ймовірна переплата на ремонті нерухомості могла становити понад 1 мільйон гривень, йдеться у розслідуванні.

Зверніть увагу! Найцікавіше те, що середньомісячна зарплата робітників у кошторисі врахована на рівні 18 570 гривень. У той час, як середній рівень зарплати у галузі складає від 30 до 35 тисяч гривень.

