Як були завищені ціни на оновлення приміщення від ДБР?
Відомо, що приміщення планується оновити до кінця 2026 року, а тендер на реконструкцію виграла ТОВ "Тербудгруп", передає 24 Канал з посиланням на розслідування "Наші гроші".
Сама ж робота фінансується з держбюджету, а вказана договірна ціна тверда та включає 487 тисяч гривень на покриття ризиків та 1 тисячу гривень на інфляцію.
- Відповідно до аналізу вартості матеріалів, які були опубліковані на "Прозорро", для цього оновлення гіпсокартон для перегородок був замовлений по 417 гривень за квадратний метр, тоді як у роздріб він коштує від 104 до 115 гривень за квадрат.
- Така ж ситуація з клейованою сумішшю Ceresit CT 190, яка врахована по 29 гривень за кілограм, хоч її ринкова ціна становить 20 гривень.
- Полівінілацетатна дисперсія була замовлена по 314 гривень за кілограм замість 115 – 148 гривень.
- А от вартість кондиціонерів завищена взагалі на майже 40%.
Таким чином, лише на деяких позиціях ймовірна переплата на ремонті нерухомості могла становити понад 1 мільйон гривень, йдеться у розслідуванні.
Зверніть увагу! Найцікавіше те, що середньомісячна зарплата робітників у кошторисі врахована на рівні 18 570 гривень. У той час, як середній рівень зарплати у галузі складає від 30 до 35 тисяч гривень.
Як працівники кіберполіції не задекларували нерухомість на мільйони?
Після призначення Олега Заворотнього заступником керівника департаменту кіберполіції у 2019 році, його дружина та теща придбали щонайменше 3 квартири в ЖК "Комфорт Таун". Загальна вартість може сягати понад 21 мільйон гривень, хоча офіційні доходи родини не дозволяли таких витрат.
Зникла нерухомість ще одного заступника, Андрія Шаранова, де він у першій декларації вказав будинок, квартиру й заощадження, але через рік їх в документах вже не було. А після розлучення його колишня дружина переїхала в елітну квартиру в Одесі, оформлену на її батька без задекларованих доходів.