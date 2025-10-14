Нещодавно з'ясувалося, що Львівське територіальне управління Державного бюро розслідувань замовило утеплення офісу з укриттям у Тернополі на суму 35 мільйонів гривень. Втім у кошторисі вартість матеріалів на момент закупівлі вказана вдвічі вищою за актуальну ринкову ціну.

Як були завищені ціни на оновлення приміщення від ДБР?

Відомо, що приміщення планується оновити до кінця 2026 року, а тендер на реконструкцію виграла ТОВ "Тербудгруп", передає 24 Канал з посиланням на розслідування "Наші гроші".

Читайте також Щоб не потрапити на шахраїв: у МВС розповіли, як розпізнати фейкові оголошення

Сама ж робота фінансується з держбюджету, а вказана договірна ціна тверда та включає 487 тисяч гривень на покриття ризиків та 1 тисячу гривень на інфляцію.

Відповідно до аналізу вартості матеріалів, які були опубліковані на "Прозорро", для цього оновлення гіпсокартон для перегородок був замовлений по 417 гривень за квадратний метр, тоді як у роздріб він коштує від 104 до 115 гривень за квадрат.

Така ж ситуація з клейованою сумішшю Ceresit CT 190, яка врахована по 29 гривень за кілограм, хоч її ринкова ціна становить 20 гривень.

Полівінілацетатна дисперсія була замовлена по 314 гривень за кілограм замість 115 – 148 гривень.

А от вартість кондиціонерів завищена взагалі на майже 40%.

Таким чином, лише на деяких позиціях ймовірна переплата на ремонті нерухомості могла становити понад 1 мільйон гривень, йдеться у розслідуванні.

Зверніть увагу! Найцікавіше те, що середньомісячна зарплата робітників у кошторисі врахована на рівні 18 570 гривень. У той час, як середній рівень зарплати у галузі складає від 30 до 35 тисяч гривень.

Як працівники кіберполіції не задекларували нерухомість на мільйони?