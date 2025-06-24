В Венгрии могут разрешить местным муниципалитетам ограничивать иностранцев в покупке недвижимости. Новый закон имеет целью защитить идентичность, инфраструктуру и образ жизни, ограничивая рост населения.

Этот шаг сейчас рассматривается несколькими городами, в частности Альшоершем на северном берегу озера Балатон, передает 24 Канал со ссылкой на Daily News Hungary.

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Почему власти решили ограничить право на покупку для иностранцев

Согласно новому закону муниципалитеты имеют право устанавливать ограничения численности населения, регулировать новые застройки и предоставлять приоритет местным покупателям в продаже недвижимости путем преимущественного права.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

В то же время перед этим местные органы городов должны определить максимальную численность населения, которую они считают приемлемой.

Заметьте! Цель закона решить проблемы в быстрорастущих районах, особенно вокруг Будапешта и озера Балатон. Чиновники утверждают, что неконтролируемая миграция и массовое приобретение недвижимости часто вытесняют местную молодежь и меняют традиционный характер этих городов.

Например, за последние 23 года население города Алшоерша, что вблизи озера Балатон, выросло на 47%. Мэр заявил, что город достиг своих размеров, а потому дальнейшее его расширение может нагрузить общественные службы.

Кроме того, город Вац, что вблизи Будапешта, уже приняло меры, ведь в последние годы там появились целые новые районы, часто с большими жилыми комплексами, которым не хватает надлежащей инфраструктуры.

Также известно, что еще несколько городов Венгрии пересматривают свои варианты. Новый закон поможет защитить шарм маленьких городков и предотвратить перегрузку, но важно внедрять закон осторожно, чтобы избежать дискриминации.