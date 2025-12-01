Переселенцы могут подать заявку на жилищный ваучер на 2 миллиона: что нужно знать

С 1 декабря внутренне перемещенные лица, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер через приложение Дія. Это первый этап государственной программы, которую планируют расширить на другие категории ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированной территории.

Целью программы является предоставление переселенцам возможности приобрести или построить собственное жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Кто может подать заявление?

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые имеют:

статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны с 2014 года;

подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеют другим жильем на подконтрольной территории;

Это базовые требования первого этапа программы, который внедряют для наиболее уязвимых категорий переселенцев.

Какие условия участия в программе?

Участие возможно, если заявитель и его семья не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории. Исключения предусмотрены только для:

жилья в зоне активных боевых действий;

квартир или домов, находящихся в статусе непогашенной ипотеки.

Важно! Дополнительным условием является отсутствие любой полученной жилищной поддержки из других государственных или международных программ, а также отсутствие действующих заявлений в еВідновлення.

Как подать заявление с 1 декабря?

Подача заявления осуществляется исключительно через мобильное приложение Дія, отмечают в Министерстве развития общин. Для этого заявителю необходимо:

Обновить приложение до последней версии. Открыть раздел Услуги для ВПЛ и Заявление на жилищный ваучер. Проверить и подтвердить состав семьи. Получить согласие мужа или жены на обработку персональных данных через Дию. Если партнер не подтвердит согласие в течение 36 часов, заявление будет автоматически отменено. Подписать заявление и отправить.

Документы вручную подавать не нужно – все данные автоматически подтянутся из государственных реестров. Сначала заявление проходит проверку Минфина, после чего передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Рассмотрение может длиться до 30 дней.

На что можно потратить ваучер?

Жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен разрешено использовать для:

покупки квартиры или дома;

инвестирования или финансирования строительства жилья;

приобретения земельного участка под застройку;

покупки доли в праве собственности;

уплаты первого взноса по ипотеке или погашения действующей ипотеки.

Важно! Ваучер действует в течение пяти лет. После покупки жилья устанавливается пятилетний запрет на его отчуждение, что гарантирует целевое и эффективное использование государственной поддержки.

