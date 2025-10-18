В Лондоне пять заброшенных гаражей превратили в роскошный подземный дом. Автором масштабной трансформации стал звезда популярного шоу Натан Хайдер.

Как мужчине удалось из гаражей сделать уютный дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Как гаражи стали роскошным домом?

В западном Лондоне, в районе Илинг, пять давно заброшенных гаражей превратили в уникальный трехэтажный подземный дом. Некогда неприметное пространство стало современным жильем площадью 1 577 квадратных футов (480 квадратных метров). Дом удалось продать всего через два дня после появления в продаже.

Этот амбициозный проект реализовал Натан Хайдер – телеведущий шоу BBC "Предатели" и основатель компании Nathan K Real Estate, которая специализируется на покупке и продаже эксклюзивной недвижимости.

Справка. "Предатели" – детективное реалити-шоу, которое всего за четыре года стало глобальным хитом. Адаптации формата снимают в более чем 30 странах мира. Проект отмечен 16 престижными международными наградами, в частности BAFTA и Emmy. Это самое популярное развлекательное шоу на BBC и самое успешное реалити-шоу в истории американской платформы Peacock.



Так выглядели гаражи, которые купил Натан Хайдер / Фото Howard Tribe Photography

Ведущий купил старые гаражи за 300 тысяч фунтов стерлингов (16,8 миллиона гривен), а после реконструкции продал дом более чем в четыре раза дороже.

Хайдер отметил, что главным козырем стал необычный дизайн и уникальная история объекта, которые и убедили покупателя сразу сделать наличное предложение. По его словам, это был сложный, но чрезвычайно интересный проект.



Результат превращения гаражей в дом / Фото Howard Tribe Photography

Какая особенность дома и что внутри?

Половина дома расположена под землей. Жилое пространство включает две спальни, две ванные комнаты и подсобное помещение в подвале, кухню-столовую – на уровне полуподвала, а также третью спальню – на первом этаже с выходом на садовую террасу. Благодаря большим окнам и пяти мансардным окнам дом наполнен естественным светом.



Вид дома изнутри / Фото Howard Tribe Photography

Несмотря на все трудности строительства – особенно из-за использования кирпича, стекла, стали и бетона под землей – Хайдер признается, что полностью доволен результатом.

Как украинцы превращают старые дома в селах?

В последнее время все больше украинцев восстанавливают сельские дома – как семейные, так и купленные. Наталья, вернувшись из США, решила купить мазанку в одном из сел. К восстановлению подошла основательно: изучила конструктивные особенности таких домов и разработала три варианта реконструкции. Говорит, давно мечтала о сельском доме и радуется, что смогла воплотить эту мечту в жизнь.

А в мае 2025 года еще одна женщина приобрела старую хижину на Черниговщине и постепенно превращает ее в уютное место, пытаясь сохранить аутентичность. Зданию более 80 лет, отопление – печное, водопровод еще в планах. Больше всего трудностей возникло с крышей и фундаментом, но основной объем работ уже выполнен – сейчас идет внутреннее обустройство.