В Великобритании продают бункер времен Холодной войны: что осталось внутри

В Великобритании выставили на продажу бункер времен Холодной войны, построенный более полувека назад. Подземный объект в Фолкстоне оценили в 45 тысяч фунтов стерлингов, а когда-то он предназначался для фиксации ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков.

Как в Великобритании продают бункер времен Холодной войны

Бункер расположен в Фолкстоне, графство Кент, недалеко от главной дороги. Он был построен Министерством обороны Великобритании в 1971 году как наблюдательный пост Royal Observation Corps, пишет BBC.

Сооружение расположено на глубине около 4 метров. Попасть внутрь можно только по лестнице, а на поверхности бункер почти незаметен – его выдают два небольших бетонных элемента.

Сейчас объект продается за 45 тысяч фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов). Агент по недвижимости Сэм Фогарти рассказал, что внутри бункер довольно просторный. Объект уже несколько раз выставляли на продажу, а затем снимали с рынка.

Как выглядит бункер изнутри / Фото Фил Харрисон / BBC

Бункер был построен во время Холодной войны для фиксации ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков в случае атомной войны. Считается, что это последний из 1 500 таких объектов, построенных в Великобритании. Использовать его перестали в 1991 году.

Оригинального оборудования и внутренней обстановки в бункере уже нет. В то же время помещение остается сухим, а температура внутри в течение года остается относительно стабильной независимо от погоды на поверхности.

Напомним, ранее в Великобритании под обычным домом обнаружили ядерный бункер времен Холодной войны. Внутри находились узкий туннель, герметичные перегородки и наклонный коридор, ведущий примерно на 38 метров вглубь. Объект вывели из эксплуатации в 1992 году.