Як у Британії продають бункер часів Холодної війни

Бункер розташований у Фолкстоні, графство Кент, неподалік від головної дороги. Його збудувало Міністерство оборони Великої Британії у 1971 році як спостережний пост Royal Observation Corps, пише BBC.

Споруда розташована на глибині близько 4 метрів. Потрапити всередину можна лише драбиною, а на поверхні бункер майже непомітний – його видають два невеликі бетонні елементи.

Зараз об'єкт продають за 45 тисяч фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч доларів). Агент з нерухомості Сем Фогарті розповів, що всередині бункер доволі просторий. Об'єкт уже кілька разів виставляли на продаж, а потім знімали з ринку.

Як виглядає бункер зсередини / Фото Філ Гаррісон / BBC

Бункер створили під час Холодної війни для фіксації ядерних вибухів і відстеження радіоактивних опадів у разі атомної війни. Вважається, що це останній із 1 500 таких об'єктів, збудованих у Великій Британії. Використовувати його перестали у 1991 році.

Оригінального обладнання та внутрішнього оснащення у бункері вже немає. Водночас приміщення залишається сухим, а температура всередині протягом року залишається відносно стабільною незалежно від погоди на поверхні.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії під звичайним будинком виявили ядерний бункер часів Холодної війни. Усередині були вузький тунель, герметичні перегородки та похилий коридор, який веде приблизно на 38 метрів углиб. Об'єкт вивели з експлуатації у 1992 році.