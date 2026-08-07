Квартиру несколько раз незаконно перепродали: может ли владелец вернуть ее

Квартиру или дом могут перепродать даже после незаконной сделки. Вернуть такую недвижимость вполне реально, но все зависит от того, как она перешла к новому владельцу.

Когда собственник может потребовать возврата недвижимости

Владелец может требовать возврата недвижимости, если она перешла к другому лицу незаконно, как указано в Гражданском кодексе.

В то же время самого факта незаконной продажи недостаточно для автоматического возврата имущества. Суд должен выяснить, при каких обстоятельствах недвижимость сменила владельца.

Закон позволяет требовать возврата имущества, если оно было утрачено, похищено или перешло к другому лицу без согласия собственника. Именно это обстоятельство особенно важно, если квартиру или дом уже успели перепродать.

Даже если предыдущую сделку признают недействительной, этого еще недостаточно для возврата недвижимости. Суд отдельно проверяет, действительно ли собственник не давал согласия на то, чтобы имущество перешло к другому лицу.

Как вернуть недвижимость, если ее уже перепродали

После незаконной продажи квартиру или дом могут перепродать еще раз или даже несколько раз. Однако это не лишает прежнего владельца права требовать возврата имущества.

Оспаривать каждый договор во всей цепочке продаж не обязательно. Владелец может обратиться в суд и потребовать возврата недвижимости у того, кому она принадлежит сейчас.

Такой подход подтвердила Большая Палата Верховного Суда. В подобных спорах суд должен прежде всего выяснить, имеются ли основания для возврата имущества предыдущему владельцу, а не отдельно отменять все предыдущие сделки.

Для этого суд проверяет, кому принадлежала недвижимость, как она перешла к другим лицам и при каких обстоятельствах оказалась у нынешнего собственника. От этого и зависит, сможет ли предыдущий собственник вернуть имущество.

Когда недвижимость могут оставить новому владельцу

Даже если квартиру или дом продал человек, не имевший на это права, имущество не всегда будет возвращено предыдущему владельцу.

Важно, был ли новый покупатель добросовестным. Так называют человека, который заплатил за недвижимость и не знал и не мог знать, что продавец не имел права ее продавать.

Есть и исключения, когда вернуть имущество у добросовестного покупателя нельзя. В частности, это касается недвижимости, проданной в ходе исполнения судебного решения, а также отдельных случаев приобретения имущества через электронный аукцион в ходе приватизации.

Напомним, перед покупкой квартиры стоит проверить документы на жилье и право собственности продавца. Также важно выяснить, нет ли в отношении недвижимости арестов, ипотеки, судебных споров или других ограничений.