Коли власник може вимагати повернути нерухомість

Власник може вимагати повернення нерухомості, якщо вона перейшла до іншої людини незаконно, зазначається в Цивільному кодексі.

Водночас самого незаконного продажу недостатньо, щоб майно автоматично повернули. Суд має з'ясувати, за яких обставин нерухомість змінила власника.

Закон дозволяє вимагати майно назад, якщо його втратили, викрали або воно перейшло до іншої людини без згоди власника. Саме ця обставина особливо важлива, якщо квартиру чи будинок уже встигли перепродати.

Навіть якщо попередню угоду визнають недійсною, цього ще недостатньо для повернення нерухомості. Суд окремо перевіряє, чи справді власник не погоджувався на те, щоб майно перейшло до іншої людини.

Як повернути нерухомість, якщо її вже перепродали

Після незаконного продажу квартиру чи будинок можуть перепродати ще раз або навіть кілька разів. Однак це не позбавляє попереднього власника права вимагати майно назад.

Оскаржувати кожен договір у всьому ланцюгу продажів не обов'язково. Власник може звернутися до суду та вимагати повернення нерухомості у того, кому вона належить зараз.

Такий підхід підтвердила Велика Палата Верховного Суду. У подібних спорах суд має насамперед з'ясувати, чи є підстави повернути майно попередньому власнику, а не окремо скасовувати всі попередні угоди.

Для цього суд перевіряє, кому належала нерухомість, як вона перейшла до інших людей і за яких обставин опинилася у нинішнього власника. Від цього і залежить, чи зможе попередній власник повернути майно.

Коли нерухомість можуть залишити новому власнику

Навіть якщо квартиру чи будинок продала людина, яка не мала на це права, майно повернуть попередньому власнику не в кожному випадку.

Важливо, чи був новий покупець добросовісним. Так називають людину, яка заплатила за нерухомість і не знала та не могла знати, що продавець не мав права її продавати.

Є і винятки, коли повернути майно від добросовісного покупця не можна. Зокрема, це стосується нерухомості, яку продали під час виконання судового рішення, а також окремих випадків придбання майна через електронний аукціон під час приватизації.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити документи на житло та право власності продавця. Також важливо з'ясувати, чи немає щодо нерухомості арештів, іпотеки, судових спорів або інших обмежень.