Случайная находка удивила владельцев: почему в соцсетях советовали продать дом

Во время ремонта дома новые владельцы обнаружили скрытое пространство в стене, которое было закрыто дверью и тканью. Внутри находился тайник с чемоданами, а один из них содержал предмет, вызвавший беспокойство как у владельцев, так и у пользователей соцсетей.

Что нашли жители дома?

Владельцы дома рассказали, что во время работ обратили внимание на узкое отверстие в стене, которое не было заметно ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bored panda.

По словам владельцев, жилье было построено еще в 1960-х годах. В стене они обнаружили скрытое пространство, где стоял большой серебристый чемодан. После открытия внутри нашли старые сладости, набор для шитья, карандаш и другие мелкие бытовые вещи.

В этом чемодане также находился меньший кейс. Именно он привлек наибольшее внимание. Внутри лежала кукла в розовом платье с большими глазами. Игрушка была закреплена ремнями. По словам жителей, никаких других предметов рядом не было, а само пространство выглядело специально замаскированным.

Владельцы отметили, что в тайнике не было запаха, следов влаги или признаков того, что там могли хранить что-то опасное. Несмотря на это, сама конструкция тайника выглядела нетипично для обычного жилого дома.

Почему это их перепугало?

Наибольшее беспокойство вызвало то, что куклу не просто оставили в доме, а спрятали в стене и поместили в отдельный кейс. Способ хранения выглядел неестественным и не имел очевидного объяснения. Это заставило жителей задуматься над тем, кто и с какой целью мог скрыть предмет в таком месте.

Дополнительное напряжение создало поведение домашнего любимца, который реагировал на пространство в стене беспокойно. Владельцы отметили, что именно сочетание скрытой конструкции и содержимого чемодана вызвало у них чувство тревоги.

Кукла, которую нашли владельцы / Скриншот с тиктока stonestack_renovation

Как отреагировали пользователи соцсетей?

Пользователи соцсетей активно обсуждали видео с находкой. Часть комментаторов назвала ситуацию жуткой и советовала не хранить куклу в доме. Некоторые предполагал, что предмет мог иметь символическое или личное значение для бывших жителей, пишет издание Dexerto.

К слову, в комментариях люди обсуждали похожие случаи найденных кукол в скрытых пространствах, где часть участников дискуссий высказывала скептические или осторожные взгляды относительно подлинности таких видео, упоминая, что подобные посты могут быть сделаны специально для привлечения внимания.

