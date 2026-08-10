Потеряли документы на квартиру: как подтвердить право собственности на жилье

Потеря документов на квартиру или дом еще не означает потерю самого жилья. Право собственности можно подтвердить, но в одних случаях достаточно восстановить документы, а в других придется обращаться в суд.

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

Если правоустанавливающий документ на недвижимость утерян или уничтожен, сначала стоит попробовать получить его дубликат. При необходимости можно оформить и другой документ, подтверждающий право собственности на квартиру, отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Обращаться нужно туда, где ранее оформляли соответствующий документ. В зависимости от ситуации это может быть орган местного самоуправления, государственный или частный нотариус либо государственный нотариальный архив.

Отдельно стоит проверить, есть ли информация о недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если право собственности возникло давно и записи в реестре нет, это само по себе не означает, что человек перестал быть владельцем жилья.

Однако отсутствие документов может создать проблемы на практике. Подтверждение права может понадобиться при продаже или дарении недвижимости, оформлении наследства и других нотариальных действиях. Документы также важны для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

Когда право собственности придется подтверждать через суд

Получить дубликат удается не всегда. Учреждение, выдавшее документ, могло прекратить работу, а сами документы или архив могли быть утеряны или уничтожены. Проблема возникает и тогда, когда архив остался на временно оккупированной территории. В таком случае подтверждать право собственности придется через суд.

Доказательствами могут служить технический паспорт на квартиру или дом, документы БТИ, архивные справки и решения органов власти, связанные с недвижимостью или земельным участком. Суд может принять во внимание и другие документы, подтверждающие приобретение права собственности. При необходимости доказательствами могут стать также показания свидетелей.

После того как решение суда вступит в законную силу, оно станет основанием для государственной регистрации права собственности. Для этого необходимо обратиться к государственному регистратору или нотариусу.

Напомним, право собственности на жилье можно зарегистрировать онлайн через портал "Дия". Для этого необходимо авторизоваться с помощью КЭП, заполнить заявление и приложить PDF-копии документов на недвижимость. После успешной регистрации владелец получает электронную выписку, которая имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.