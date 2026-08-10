Як відновити втрачені документи на нерухомість

Якщо правовстановлюючий документ на нерухомість загубили або він був знищений, спочатку варто спробувати отримати його дублікат. За потреби можна оформити й інший документ, який підтверджує право власності на квартиру, зазначають у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Звертатися потрібно туди, де раніше оформлювали відповідний документ. Залежно від ситуації це може бути орган місцевого самоврядування, державний або приватний нотаріус чи державний нотаріальний архів.

Окремо варто перевірити, чи є інформація про нерухомість у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо право власності виникло давно і запису в реєстрі немає, це саме по собі не означає, що людина перестала бути власником житла.

Однак відсутність документів може створити проблеми на практиці. Підтвердження права може знадобитися під час продажу або дарування нерухомості, оформлення спадщини та інших нотаріальних дій. Документи також важливі для отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло.

Коли право власності доведеться підтверджувати через суд

Отримати дублікат вдається не завжди. Установа, яка видала документ, могла припинити роботу, а самі документи або архів могли бути втрачені чи знищені. Проблема виникає і тоді, коли архів залишився на тимчасово окупованій території. У такому разі підтверджувати право власності доведеться через суд.

Доказами можуть бути технічний паспорт на квартиру чи будинок, документи БТІ, архівні довідки та рішення органів влади, пов'язані з нерухомістю або земельною ділянкою. Суд може врахувати й інші документи, які підтверджують набуття права власності. За потреби доказами можуть стати також показання свідків.

Після того як рішення суду набуде законної сили, воно стане підставою для державної реєстрації права власності. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса.

Нагадаємо, право власності на житло можна зареєструвати онлайн через портал Дія. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, заповнити заяву та додати PDF-копії документів на нерухомість. Після успішної реєстрації власник отримує електронний витяг, який має таку саму юридичну силу, як паперовий документ.