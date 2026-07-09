В Украине создают бригады по восстановлению: дома и сети после атак будут ремонтировать быстрее

Кабинет министров поддержал инициативу Минразвития по созданию национальных бригад по восстановлению после российских атак. Они будут помогать общинам быстрее ремонтировать поврежденные дома.

Как будут работать национальные бригады по восстановлению

Как сообщил Алексей Кулеба, 8 июля правительство одобрило реализацию экспериментального проекта.

Мы расширяем масштабы эффективного опыта прошлого года, когда привлекли более 2000 специалистов со всей Украины для ликвидации последствий обстрелов в столице,

– пишет министр развития общин и территорий.

Теперь подобный подход планируется применять шире, чтобы общины могли быстрее получать помощь, когда собственных сил для аварийных работ не хватает.

Национальные бригады будут работать на объектах водоотведения, а также на сетях тепло-, водо- и электроснабжения. Отдельно бригады будут помогать восстанавливать жилые дома, поврежденные в результате российских атак. От скорости таких работ зависит, как быстро люди смогут вновь получить базовые услуги или пользоваться своим жильем.

Формирование бригад будет координировать "Укрзализныця". В их состав будут привлекаться специалисты предприятий, уже имеющие опыт аварийно-восстановительных работ. Работать они будут в соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС совместно с областными военными администрациями.

В 2026 году проект будет финансироваться из резервного фонда госбюджета и местных бюджетов. Новый механизм должен сократить время ликвидации последствий атак и помочь общинам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, массированная воздушная атака на Киев ночью 6 июля привела к новым разрушениям и пожарам в нескольких районах города. Больше всего от обстрела пострадали Подольский и Дарницкий районы.

Также известно, что правительство направит более 3 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление жилья в Вишневом. В Вишневом в результате атаки повреждено 280 жилых домов.