Напоминает джунгли: в Китае есть заброшенная деревня, где природа почти стерла следы жизни

В Китае есть заброшенная деревня, где "природа взяла свое". Поселение Хоутуван, в котором раньше жило около 2 тысяч человек, теперь напоминает джунгли.

Деревня расположена в глубинах архипелага Шенгси. Из Шанхая туда добираться около четырех часов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Лианы заполонили все и даже дома

Когда-то в селе действительно кипела жизнь, но понемногу люди начали выбираться оттуда. Причиной оттока населения стал изолированный образ жизни. Остров Шенгшан, где расположено село, не имел удобного сообщения с материком.

Сложные маршруты и ограниченные возможности заставили людей покидать дома в поисках лучшей жизни, а главное работы и образования. В 2002 году Хоутуван официально признали заброшенным.

Заброшенные каменные дома начали зарастать лианами – вьющимися растениями, которые способны пробраться даже внутрь. Они покрыли здания вплоть до крыши и превратили улицы в "узкие тропинки в джунглях".

Заросшие до крыш дома / Фото Reddit

"Зеленое село" вызвало волну туристических визитов

На вид деревня напоминает сцены из сказок или постапокалиптических фильмов. Поэтому оно начало привлекать путешественников, а впоследствии стало туристической достопримечательностью Китая.

Мир массово узнал о нем в 2015 году, когда фотографии заброшенного поселения появились в интернете. Туристы ехали волнами, поэтому уже в 2017 году там открыли смотровую площадку и пешеходные маршруты, позволяющие безопасно передвигаться по Хоутувану. Добраться до села можно автобусом и паромом из Шанхая.