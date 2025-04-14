Напоминает Припять: в Польше есть комплекс, где когда-то кипела жизнь, а теперь пустота и упадок

Вблизи польского города Плоцк есть заброшенный комплекс для работников завода. Когда-то он был роскошным заведением для отдыха людей, а теперь разбит и никому не нужен.

О заброшенном месте в Польше 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bankfoto.info.

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История строительства комплекса

В 1974 – 1975 годах на окраине маленького села Мялкувек (менее чем в 20 километрах от Плоцка) Жирардувский льнозавод возвел комплекс для отдыха своих работников. Здания построили по проекту Станислава Рузги.

Комплекс состоял из двух административно-хозяйственных корпусов и трех круглых зданий гостиницы с небольшими двориками. В каждом гостиничном корпусе были 120 номеров высокого стандарта. Их соединяли стеклянные коридоры, которые вели к ресторану и конференц-залу. Здесь были детские площадки, а также волейбольная и баскетбольная, а еще автостоянка на 150 автомобилей и многое другое.

Комплекс был настоящей архитектурной жемчужиной своего времени.

Какой вид отель имеет теперь: Фото lifeonmoto.com

Упадок и разрушение отеля

В 1997 году завод в Жирардуве прекратил работать. Центр отдыха перешел к частной компании, которая через 10 лет обанкротилась. В конце концов, в 2007 году территория с недвижимостью перешла в собственность гмины Гостинин. С тех пор комплекс постепенно начал разрушаться.

Сейчас это полностью заброшенные здания с разбитыми окнами, поврежденной мебелью и пышной растительностью, которая распространилась на все внутреннее пространство.

В сети есть много фото того, как теперь выглядит некогда роскошный комплекс. Туристы отмечают, что он напоминает им Чернобыльскую зону отчуждения. Ведь комнаты отеля имеют такой вид, как будто люди отошли на мгновение, но уже не вернулись.

В некоторых номерах на окнах еще висят старые тюли, на стенах до сих пор есть красочные обои, стоят поломанные кровати и тумбочки. На рецепции все еще можно найти телефоны. А на столах разбросаны записки, счета, книги.