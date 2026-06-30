Где находится старейший отель в мире

"Нишияма Онсен Кейунка" расположен в Японии, а его история уже перешагнула отметку в 1 300 лет. Особенность этого места не только в его возрасте. Заведение более 13 веков передается в пределах одной семьи, а сейчас им управляет уже 52-е поколение владельцев. В 2011 году отель официально попал в Книгу рекордов Гиннеса.