В горах Японии нашли школу без учеников: поселок опустел годы назад

Исследователь заброшенных мест обнародовал на Reddit фото заброшенного горного поселка в Японии. Фотографии быстро набрали популярность, ведь жизнь остановилась много лет назад, а интерьеры остались почти нетронутыми.

Где расположен заброшенный поселок?

Автор сообщения в сообществе urban exploration рассказал, что наткнулся на отдаленное поселение высоко в горах.

По его словам, дорога туда занимает несколько часов, а сам поселок скрыт среди леса. Точное название он не раскрыл, однако комментарии предполагают, что речь идет об одном из населенных пунктов в префектуре Тотиги.

По одной из версий, поселок опустел из-за массового оттока молодежи в крупные города, прежде всего в Токио. Суровый климат с длительными снежными периодами также мог усложнять жизнь в горах.

Как выглядит заброшенный поселок?

Узкие дороги, ведущие к центру села, деревянные здания с поврежденными фасадами и заросшие дворы. Некоторые сооружения сохранили относительно целые стены и крышу, другие постепенно разрушаются.

Здания в заброшенном поселке в Японии / Фото urban exploration

Автор рассказал о заброшенной школе с классами, в которых остались парты, учебники и другие вещи. Часть помещений выглядит так, будто их просто оставили: в кабинетах сохранилась мебель, доски и даже бытовые предметы. Кроме школы, исследователь зафиксировал жилые дома и административные сооружения, постепенно разрушаются под воздействием времени и влаги.

Заброшенный поселок в горах Японии / Фото urban exploration

Что пишут в комментариях?

Пользователи Reddit активно обсуждают увиденное. Некоторые называют кадры жуткими из-за тишины и ощущения полного отсутствия жизни, другие - наоборот, восхищаются атмосферой и историей места.

В общем комментаторы выражают беспокойство:

Интересно, есть ли семья, которая скучает по медалям и фотографиям этого человека. Известно ли что-то об истории этого места?

– пишут в комментариях.

Также выдвигают предположения о причинах упадка. Чаще всего вспоминают демографический кризис в сельских регионах Японии и постепенное сокращение населения горных районов. Отдельные пользователи интересуются, возможно ли восстановление подобных поселений в будущем.

