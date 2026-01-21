Прекращение права собственности на жилье: в каких случаях и как это сделать

В 2026 году в Украине владелец жилья может добровольно отказаться от права собственности. Такая возможность применяется в ситуациях, когда жилье разрушено, не подлежит использованию или владелец не желает в дальнейшем нести финансовые обязательства.

В каких случаях можно добровольно прекратить право собственности?

Владелец недвижимости имеет право добровольно отказаться от объекта, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

Для этого необходимо подать заявление нотариусу или государственному регистратору вместе с документами, подтверждающими право собственности. Перед оформлением отказа обязательно проверяется наличие арестов, ипотеки или других обременений.

Если имущество находится в залоге или имеет налоговые долги, прекратить право собственности без предварительного урегулирования этих вопросов невозможно. В таких случаях заявление не примут к рассмотрению, а процедура будет остановлена.

Важно! Также отказаться от права собственности необходимо владельцам разрушенного жилья на временно оккупированных территориях, которые хотят получить жилищный ваучер, пишет Дия.

Как прекратить право собственности на недвижимость в 2026 году?

Подать заявление об отказе от права собственности Владелец обращается к нотариусу или государственному регистратору с заявлением о добровольном прекращении права собственности. Это возможно только при условии, что решение является осознанным и подтвержденным документально. Подготовить пакет обязательных документов Для оформления процедуры необходимы паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости. Без полного пакета документов заявление не рассматривается. Обратиться к государственному регистратору или нотариусу Нотариус вносит изменения в Государственный реестр вещных прав о прекращении права собственности. Только с этого момента лицо официально теряет статус владельца имущества. Получить подтверждение о прекращении права После завершения регистрационных действий лицо получает выписку из реестра. Она подтверждает, что право собственности прекращено и дальнейшие обязательства в отношении имущества отсутствуют.

Когда право собственности могут прекратить без согласия владельца?

Кроме добровольного отказа, закон предусматривает принудительное прекращение права собственности через суд. Это возможно в случае признания договоров недействительными, установления ошибок в государственном реестре или подтверждения незаконного приобретения имущества. В таких ситуациях решение принимается исключительно судом на основании доказательств.

Также прекращение права собственности может произойти в случаях конфискации, взыскания имущества за долги или исполнения судебных решений. В то же время действующее законодательство не предусматривает автоматического или массового лишения права собственности без правовых оснований и надлежащей судебной процедуры.