Государство "заморозило" расходы на благоустройство: смогут ли предприятия получить деньги

Решение правительства приостановить финансирование ряда проектов поставило многих подрядчиков в тупик. Однако отсутствие средств в бюджете вовсе не означает, что исполнители работ останутся с пустыми карманами.

Есть ли разница между предприятиями

Из-за сложной финансовой ситуации Кабмин отложил оплату некритичных строительных работ и ремонтов, и это ударило по коммунальным и частным предприятиям. Однако заказчики, среди которых государственные органы и местные власти, все равно несут ответственность по заключенным контрактам, пояснил в эксклюзивном комментарии 24 Каналу юрист Андрей Шелих.

По словам юриста, законодательство не делает различий между частным и коммунальным бизнесом, поэтому все поставщики услуг имеют равные права требовать компенсации.

Не предусмотрено различий между предприятиями частной и коммунальной (государственной) собственности как поставщиками услуг в сфере благоустройства,

– отметил Шелих.

Следовательно, и частные, и коммунальные предприятия могут требовать выполнения договорных обязательств от заказчика.

Почему пустой бюджет не спасает от штрафов

Юрист при этом подчеркивает, что отсутствие бюджетных средств не является обстоятельством непреодолимой силы.

Государственный орган не может сослаться на факт прекращения финансирования как на форс-мажор,

– объясняет эксперт.

Если государственный орган или орган местного самоуправления нарушает условия договора, предприятие имеет право на предусмотренную законом компенсацию.

В частности, статья 611 Гражданского кодекса Украины определяет уплату неустойки как одно из последствий нарушения обязательства.

Как отмечает Шелих, по этому вопросу уже формируется соответствующая судебная практика.

В частности, Верховный Суд в постановлениях от 21 мая 2026 года по делу № 910/5316/25 и от 21 июля 2026 года по делу № 916/2903/22 исходил из того, что государственный орган не освобождается от ответственности за просрочку оплаты из-за отсутствия бюджетных ассигнований.

Таким образом, даже после решения правительства приостановить финансирование некритических проектов заказчик не освобождается от обязанности произвести оплату за оказанные услуги по благоустройству,

– отметил юрист.

Соответственно, предприятия будут иметь право обратиться за защитой своих прав в суд.

Напомним, что правительство было вынуждено заморозить расходы на благоустройство из-за задержки международной помощи и общего дефицита средств в казне. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, отложены капитальные ремонты или реконструкции, не имеющие критического значения.