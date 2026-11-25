Ошибка в документах на недвижимость может обойтись владельцам в сотни тысяч гривен. Даже спустя несколько лет после реконструкции здания местные власти могут потребовать уплаты взносов на развитие инфраструктуры.

Почему местные власти могут требовать уплаты долевых взносов

Причиной судебных споров может стать несоответствие между фактическим назначением здания и его кодом в документах. Помимо самого взноса, органы местного самоуправления могут требовать компенсации инфляционных потерь и уплаты 3% годовых, пишет ТСН.

Долевое участие – это обязательный денежный взнос, который заказчики строительства ранее уплачивали в местные бюджеты на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

С 1 января 2020 года обязательное заключение новых договоров о долевом участии было отменено. Однако в течение 2020 года действовали переходные правила, согласно которым заказчики должны были подать соответствующее заявление в течение 10 рабочих дней после начала строительства и уплатить взнос до ввода объекта в эксплуатацию.

Типичная история здесь выглядит так: реконструкция завершена, декларация о готовности зарегистрирована, бизнес работает, но проходит несколько лет, и вдруг поступает иск от органа власти: уплатите долевое участие, плюс инфляцию, плюс три процента годовых. И дело не в том, что что-то построено не так, – просто в документах указан не тот код,

– Юристы EQUITY.

Кто имел право не платить долевые взносы

Законодательство предусматривало освобождение от уплаты взносов для заказчиков строительства следующих объектов:

учебных заведений;

культурных и физкультурно-спортивных учреждений;

учреждений медицинского и оздоровительного назначения;

объектов комплексной застройки по результатам инвестиционных конкурсов или аукционов;

зданий, при строительстве которых заказчики создавали на земельном участке социальную инфраструктуру.

По объяснению юристов, даже пропуск срока подачи заявления не влечет за собой обязанности уплачивать взнос, если заказчик имел законные основания для освобождения от уплаты.

Верховный Суд в своих решениях подчеркивал, что определяющим является фактическое назначение здания, а не только его классификация в документах. В частности, в Киеве местные власти пытались взыскать взнос с заказчика реконструкции здания, в котором работала лицензированная частная школа. По документам это был жилой дом усадебного типа.

Как владельцам недвижимости защититься от необоснованных требований

Юристы рекомендуют проверять актуальность сведений в Государственном реестре вещных прав, данные технического паспорта и соответствие целевого назначения земельного участка фактической деятельности.

Если здание реконструировали для образовательных или медицинских нужд, стоит хранить лицензии, уставные документы и официальную переписку с профильными департаментами. Они помогут подтвердить, для чего используются помещения.

В то же время не все финансовые претензии местных властей являются необоснованными. В случае получения требования об уплате взноса юристы советуют проверить не только его размер, но и правовые основания для взыскания.

Напомним, что в Украине даже единственное жилье должника при определенных условиях может быть продано для погашения задолженности. Если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, а средств и другого имущества недостаточно, исполнитель может обратить взыскание на недвижимость.