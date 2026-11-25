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Чому місцева влада може вимагати сплати пайових внесків

Причиною судових спорів може стати розбіжність між фактичним призначенням будівлі та її кодом у документах. Окрім самого внеску, органи місцевого самоврядування можуть вимагати компенсації інфляційних втрат та сплати 3% річних, пише ТСН.

Пайова участь – це обов'язковий грошовий внесок, який замовники будівництва раніше сплачували до місцевих бюджетів на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури.

З 1 січня 2020 року обов'язкове укладення нових договорів про пайову участь скасували. Проте упродовж 2020 року діяли перехідні правила, за якими замовники мали подати відповідну заяву протягом 10 робочих днів після початку будівництва та сплатити внесок до введення об'єкта в експлуатацію.

Типова історія тут виглядає так: реконструкцію завершено, декларацію про готовність зареєстровано, бізнес працює, але минає кілька років, і раптом надходить позов від органу влади: сплатіть пайову участь, плюс інфляцію, плюс три відсотки річних. І справа не в тому, що щось збудовано не так, – просто в документах стоїть не той код– Юристи EQUITY.

Хто мав право не сплачувати пайові внески

Законодавство передбачало звільнення від сплати внесків для замовників будівництва таких об'єктів:

закладів освіти;

культурних і фізкультурно-спортивних закладів;

закладів медичного й оздоровчого призначення;

об'єктів комплексної забудови за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

будівель, під час спорудження яких замовники створювали на земельній ділянці соціальну інфраструктуру.

За поясненням юристів, навіть пропуск строку подання заяви не створює обов'язку сплачувати внесок, якщо замовник мав законні підстави для звільнення.

Верховний Суд у своїх рішеннях наголошував, що визначальним є фактичне призначення будівлі, а не лише її класифікація в документах. Зокрема, у Києві місцева влада намагалася стягнути внесок із замовника реконструкції будівлі, у якій працювала ліцензована приватна школа. За документами це був житловий будинок садибного типу.

Як власникам нерухомості захиститися від необґрунтованих вимог

Юристи рекомендують перевіряти актуальність відомостей у Державному реєстрі речових прав, дані технічного паспорта та відповідність цільового призначення земельної ділянки фактичній діяльності.

Якщо будівлю реконструювали для освітніх або медичних потреб, варто зберігати ліцензії, статутні документи та офіційне листування з профільними департаментами. Вони допоможуть підтвердити, для чого використовують приміщення.

Водночас не всі фінансові претензії місцевої влади є безпідставними. У разі отримання вимоги про сплату внеску юристи радять перевірити не лише його розмір, а й правові підстави для стягнення.

Нагадаємо, в Україні навіть єдине житло боржника за певних умов можуть продати для погашення заборгованості. Якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат, а коштів та іншого майна недостатньо, виконавець може звернути стягнення на нерухомість.