Мужчина сменил замки в доме после неожиданной находки на чердаке: что его так напугало
- Новый владелец дома нашел на чердаке загадочное спальное место, что вызвало у него тревогу.
- Мужчина понимал, что пробраться туда можно только через одно помещение, поэтому сразу сменил замки.
Новый владелец дома поделился фотографией тревожной находки на чердаке. Это он увидел через несколько дней после покупки жилья и не на шутку испугался.
На чердачном карнизе мужчина нашел подушку и одеяло, уложенные так, будто там недавно кто-то ночевал. Находкой он поделился на популярном форуме Reddit, рассказывает 24 Канал.
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На чердаке кто-то обустроил спальное место
Пользователь с ником AnnualMeaning2356 рассказал, что постель увидел случайно. Он был удивлен и напуган одновременно, ведь добраться до чердака можно только из одного помещения.
Я уже поменял замки на входной двери, но чувствую себя довольно беспокойно. Есть идеи?
– написал мужчина.
Загадочное спальное место на чердаке / Фото Reddit
Коробка с картинами и кассетами, а также картина, которые он сам занес на чердак, были на месте.
Фото странного спального места вызвало обсуждение в комментариях. Одни шутили, а другие действительно пытались помочь. Пользователи предполагали, что место мог использовать кто-то из бывших жильцов или же туда мог пробраться бездомный.
Правда выяснилась
Впоследствии владелец узнал, кто оставил одеяло и подушки на его чердаке. Чтобы поставить точку в этой ситуации, он опубликовал обновление сообщения.
К сожалению, у нас нет незаконного жильца на чердаке. Ну что же, возможно, в следующий раз?
– в шутку написал хозяин.
Как выяснилось, вещи принадлежат бывшему владельцу. Он оставил их на чердаке, когда убирал дом перед заселением нового хозяина.