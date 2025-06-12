Квартира или дом: как в Украине меняется спрос на загородное жилье

Украинцы все чаще выбирают жилье за городом. Теперь каждый третий рассматривает вариант покупки частного дома.

О том, почему украинцы все чаще выбирают жилье за городом и что именно покупают, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий председателя правления Союза консультантов по недвижимости Ивана Кудояра изданию УНН.

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Интерес к загородному жилью

Как отмечает эксперт, в Украине фиксируют рост заинтересованности в загородной недвижимости. Последнее время каждый третий украинец задумывается над тем, чтобы жить в частном доме. До COVID-19 желание переехать за город выражали примерно 15 – 16% населения. До начала полномасштабной войны эта цифра выросла до 25%, а сейчас достигает уже 35%.

Среди основных причин такого выбора украинцев, по словам Ивана Кудояра, стремление к большей безопасности. Кроме того, развитие дистанционной работы только усилил тенденцию переезда за пределы города.

Однако повышение интереса необязательно означает активизацию рынка. Несмотря на увеличение спроса, общая ситуация на рынке остается сложной, в частности из-за политической нестабильности.

Строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления Украины после войны. Но речь не только об объемах строительства: главное, чтобы новые проекты соответствовали ценностям и потребностям общества. Именно на это ориентируется РИЕЛ, проектируя жилые комплексы с учетом не только функции, но и сообщества, которое в них будет жить.

Популярные среди украинцев форматы загородного жилья

Эксперт рассказал, что сейчас наибольший интерес покупателей вызывают компактные таунхаусы стоимостью до 100 тысяч долларов.

Справка. Таунхаусы – дома сблокированного типа с общей стеной и двумя или даже четырьмя отдельными входами. Обычно участок на 10 соток делят между несколькими владельцами.



Загородная недвижимость все больше интересует украинцев / Фото "Все коттеджи"

Психологическая граница, которую не готовы пересекать многие покупатели – это 100 – 150 тысяч долларов. В то же время людям хочется жить ближе к природе, иметь собственную территорию, тишину и приватность. Поэтому приоритет отдают компактным домам площадью 100 – 120 квадратных метров с небольшими участками.

Вместо этого большие загородные дома менее популярны. Из-за высокой цены и чрезмерной площади их покупают реже.

Коттеджи являются довольно популярным вариантом жилья, однако не всем подходят из-за высокой стоимости. Они имеют ряд преимуществ, в частности хорошо развитую инфраструктуру.

Это совсем другой формат жилья, что предполагает более высокую цену. Стоимость возрастает из-за наличия охраны, дополнительных удобств, таких как собственные магазины, кафе, детские площадки.