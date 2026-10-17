Даже ванна и лестница зеленые: как выглядит необычный дом "Зеленой леди Бруклина"

В Нью-Йорке есть дом, в котором практически невозможно найти предмет другого цвета, кроме зеленого. Его хозяйка Элизабет Свитгарт настолько любит этот цвет, что даже посуду, лестницу и ванну сделала зелеными.

Как выглядит дом Элизабет Свитгарт, в котором почти все зеленое

В Бруклине, Нью-Йорк, Элизабет Свитгарт обустроила жилье, в интерьере которого почти нет других цветов, кроме зеленого. Стены, мебель, бытовая техника и даже посуда подобраны в разных оттенках – от яркого лаймового до более спокойных зеленых тонов, пишет Indozone.

Входная дверь квартиры окрашена в зеленый цвет и имеет неоновую подсветку. Внутри лестница также окрашена в зеленый цвет, а среди мебели есть диван в такой же цветовой гамме. Причем хозяйка не ограничилась отделкой помещений и большими предметами, а подобрала под интерьер даже повседневные вещи.

На кухне зеленые оттенки можно увидеть не только на мебели и рабочей столешнице. В таком же цвете Элизабет выбрала и бытовую технику, в частности блендер, а также посуду и столовые приборы. Даже кухонные мелочи соответствуют цветовой гамме остального интерьера.

В ванной комнате зеленой сделали саму ванну. За пределами квартиры этот цвет также преобладает: во внутреннем дворике растут растения, для которых хозяйка подобрала зеленые горшки.

Элизабет, которую местные жители знают как "Зеленую леди Бруклина", увлекается этим цветом уже более 25 лет. В конце 1990-х она покрасила свою квартиру в зеленый цвет, а со временем начала подбирать в такой же гамме одежду, аксессуары и даже красить волосы. По словам женщины, зеленый цвет напоминает ей о жизни, радости и оптимизме, поэтому она стремится окружать себя им как дома, так и за его пределами.

Напомним, в США женщина приобрела заброшенную церковь, построенную 128 лет назад, за 45 тысяч долларов, чтобы превратить ее в жилой дом. Во время ремонта она сохранила старинные витражи и светильники, а из церковных скамей изготовила мебель. На восстановление здания владелица уже потратила значительно больше, чем на его покупку.